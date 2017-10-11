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Фаршированная репа от простуды (рецепт)


Фаршированная репа - рецепт



Фаршированная репа – это не только полезно, а и невероятно вкусно!



Это замечательное блюдо порадует вас удивительным вкусом и станет надежным помощником в борьбе с простудными заболеваниями! Гостья шоу Все буде добре Инга Васильева поделилась рецептом этого необычного блюда.

Ингредиенты:


  • Репа с ботвой — 3 шт.

  • Оливковое масло — 1 ст. л.

  • Грибы шампиньоны (проваренные) — 200 г

  • Тимьян — 1 веточка

  • Лук — 1 шт.

  • Морковь — 200 г

  • Сливки — 100 г

  • Сыр твердый — 150 г

  • Перец чили — 1 шт.

  • Соль

  • Перец черный молотый

  • Кориандр — 5-7 зерен

  • Кинза — веточка




Совет №1. Лучше всего использовать свежую репу среднего размера, у которой плотная кожура, зеленая пышная ботва, а сам корнеплод твердый на ощупь. Если на кожуре есть коричневые пятна – это признак того, что репа старая, а значит будет горчить.

Совет №2. Чтобы избавиться от горького привкуса, нужно тщательно вымыть репу, затем в течение нескольких минут прокипятить, и после этого очистить от кожуры. Бланшировать репу можно только в кипящей подсоленной воде с тимьяном, примерно 5 минут. Тогда плод не будет горчить. Затем нужно обдать репу холодной водой, чтобы она сохранила свою форму.

Приготовление:

Лук и морковь нарезать кубиками. Грибы порезать. Обжаривать на оливковом масле вместе с луком и морковью в течение 5 минут. Сыр натереть, добавить вместе со сливками, оставить тушиться на огне на несколько минут.



Добавить мелко нарезанную ботву от репы, тимьян, нарезанный перец чили, соль и перец. Репу промыть, прокипятить несколько минут, очистить кожицу. Бланшировать репу в соленой воде 5 минут, затем окунуть в холодную воду, чтобы сохранить форму.

Вырезать сердцевину в репе, нарезать мякоть. Наполнить репу начинкой, добавить мякоть. Выпекать в керамической посуде с водой 25 минут при температуре 180 С.



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