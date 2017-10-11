Маска для сухой кожи лица от Ольги Метельской



Топинамбур (мякоть) – 1 ст. л.



Банан – 2 ч. л.



Оливковое масло – 1 ч. л.



Витамин Е – 6 кап.



Маска для сухой кожи лица - рецептСтрадаете от сухости кожи лица? Эксперт шоукосметологзнает, как решить эту проблему! Приготовьте маску для сухой кожи лица по личному рецепту известного косметолога.Для начала промойте топинамбур и натрите его на мелкую терку. Полученную кашу топинамбура необходимо смешать с мякотью банана. Для достижения максимального эффекта маски необходимо использовать именно спелый банан.Затем добавьте оливковое масло и витамин Е. Тщательно перемешайте все ингредиенты. По консистенции маска должна быть как густая сметана. Если же она выйдет немного сухой – добавьте пару капель кипяченой воды. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 20 минут. Затем смойте теплой водой (дополнительным плюсом будет использование минеральной воды). Нанесите любой дневной крем.Эффект будет заметен уже после первого применения! Для закрепления эффекта на коже необходимо провести 5-6 таких процедур.

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