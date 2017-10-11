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Маска для сухой кожи лица от Ольги Метельской


Маска для сухой кожи лица - рецепт





Страдаете от сухости кожи лица? Эксперт шоу Все буде добре косметолог Ольга Метельская знает, как решить эту проблему! Приготовьте маску для сухой кожи лица по личному рецепту известного косметолога.

Ингредиенты:


  • Топинамбур (мякоть) – 1 ст. л.

  • Банан – 2 ч. л.

  • Оливковое масло – 1 ч. л.

  • Витамин Е – 6 кап.


Приготовление:

Для начала промойте топинамбур и натрите его на мелкую терку. Полученную кашу топинамбура необходимо смешать с мякотью банана. Для достижения максимального эффекта маски необходимо использовать именно спелый банан.



Затем добавьте оливковое масло и витамин Е. Тщательно перемешайте все ингредиенты. По консистенции маска должна быть как густая сметана. Если же она выйдет немного сухой – добавьте пару капель кипяченой воды. Нанесите маску на очищенную кожу лица на 20 минут. Затем смойте теплой водой (дополнительным плюсом будет использование минеральной воды). Нанесите любой дневной крем.

Эффект будет заметен уже после первого применения! Для закрепления эффекта на коже необходимо провести 5-6 таких процедур.



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