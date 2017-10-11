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Народные приметы: 11 октября


Народные приметы: 11 октября

Как известно, Харитон Исповедник жил в 3-4 веках н.э. в Иконии. Однажды, во времена гонений на христиан, его поймали язычники. Они сильно избили Харитона и бросили в темницу. Оттуда Харитон вышел только тогда, когда к власти пришел император Тацита, передает Joinfo.ua.


После темницы Харитон отправился в Святую Землю. Но и там его ожидала неудача. Его схватили разбойники и уволокли в пещеру. Спасла мученика змея, которая отравила вино разбойникам. В результате все умерли, кроме самого Харитона. Он остался жить в этой пещере, и со временем отстроил церковь.


Люди, жившие во времена Руси, считали этот день плохим. Говорили, что на Харитона выходить за дверь избы нельзя было, так как «дурные глаза» могли сглазить. Даже в доме убирать запрещалось, не выносить сор из избы. Потому крестьяне, как правило, 11 октября просто отдыхали.


«Харитон — в избе урон».


«Бойся карего да черного глаза»


«Глаз не чист, не хорош, черен»


«Недобрый глаз, не гляди на нас».


Молодые женихи и невесты проходили к деревенской колдунье. Угощали ее пирогами и медом и сладостями, дабы она не навела на них порчу.


Уважайте и чтите народные приметы и традиции мудрого крестьянского народа. Вам также будет любопытно узнать, как отвадить сглаз.


Именинники 11 октября: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.


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