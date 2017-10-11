О пользе специй: как различные пряности могут улучшить здоровье человека





Дело в том, что в специях по определению содержится огромное количество биологически активных веществ. Более того, изначально это всё запасалось как раз для того, чтобы такие растения никто не ел. Но увы, людям пришлось по вкусу то, от чего в страхе убегали другие живые существа. Подробнее об этом вам сейчас расскажет Joinfo.ua.

Анис





Пряность из семейства зонтичных. Дальний родственник укропа. Вот только его биологические свойства намного активнее. Это растение обладает противовоспалительным и отхаркивающим эффектами, а также эффективно стимулирует желудочную секрецию. Всё это за счёт высокого содержания эфирных масел. Звёздчатый анис ещё называют бадьяном и тоже активно используют в кулинарии. Его эффект схож с обычным, разве что более выражено отхаркивающее воздействие.

Гвоздика





Отвар гвоздики – великолепное дезинфицирующее средство, прекрасно подходящее для лечения воспалительных заболеваний полости рта. Помогает оно и против воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, эфирное гвоздичное масло обладает расслабляющим эффектом и способно снижать психическое напряжение.

Горчица





Не только эффективно улучшает пищеварение, но и стимулирует кровообращение. А при наружном применении вызывает резкий прилив крови к обработанному участку. Не просто так когда-то давно были популярных горчичники. Они и сейчас используются, но их эффективность ставиться под сомнение.

Базилик





Эффективное противовоспалительное и противоспазмическое средство, помогает при простудных заболеваниях, насморке и других поражениях верхних дыхательных путей. Также помогает против бессонницы и стресса.

Орегано





Так ещё называют самую обычную душицу, широко используемую в народной медицине. Она стимулирует секрецию поджелудочной железы, а также помогает при различных заболеваниях воспалительной природы.

Имбирь





Крайне полезное растение, в последнее время начинающее набирать всё большую популярность в свете повального увлечения японской кухней. Так вот, вещества, которые в нём содержатся, полезны при бронхиальной астме, проблемах щитовидной железы и иммунитета. А имбирный чай или отвар – отличный способ борьбы с тошнотой и укачиванием в транспорте.

Карри





Это не одна какая-то пряность, а смесь большого количества различных веществ, главную роль в которой играет корень куркумы.Эта специя стимулирует иммунитет и помогает бороться с паразитарными заболеваниями. Кроме того, карри полезно для профилактики различных возрастных изменений головного мозга.

Кардамон





Стимулирует секрецию желудочного сока, нормализует пищеварение. Кроме того, несколько зёрен кардамона, добавленного в кофе, смягчают действие кофеина на организм.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что излишнее употребление специй – тоже не слишком-то полезное явление. Ведь биологически активные вещества, которые в них содержатся, в больших дозах тоже могут навредить организму. Помните, во всём нужна мера.

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