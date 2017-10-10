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Напитки для здоровья: 4 эффективных напитка против простуды


Напитки для здоровья: 4 эффективных напитка против простуды

Часто с приходом осени и холодами, наш иммунитет ослабевает, и простуда может подкосить планы. Очень важно в холодное время принимать больше витаминов и вести здоровый образ жизни, чтобы простуда обходила стороной, передает Joinfo.ua.


Как приятно после работы выпить чашечку вкусного и горячего напитка, который укрепит иммунитет и поднимет настроение. А рецепты этих чудо-напитков мы расскажем вам.


Очень вкусный и полезный имбирно-медовый напиток


Вам понадобится: 1,5 л. воды, 1 небольшой кусок корня имбиря, 1 палочка корицы, цедра лимона, мед.


Приготовление: имбирный корень очистите, опустите в горячую воду и доведите до кипения. Выключите огонь. В воду добавьте корицу и цедру лимона. Дайте настояться напитку 20-25 минут. Мед добавьте по своему вкусу. Очень вкусно и без меда.



Напитки для здоровья: 4 эффективных напитка против простуды

Чай с облепихой и айвовым вареньем


Для приготовления вам потребуется: 120 г замороженной облепихи, 30 г варенья из айвы, 20 мл грушевого сиропа, чай на ваш вкус, 350 мл кипятка и сахар по вкусу.


Приготовить этой чай вовсе не сложно! Проварите ягоды облепихи и процедите их через сито. Получилось ягодное пюре? Смешайте его с вареньем, сиропом и горячим чаем. Доведите напиток до кипения. Подсладите сахаром или медом. Правда вкусно?



Напитки для здоровья: 4 эффективных напитка против простуды

Молоко с маслом и медом


Вам понадобится: 1 стакан молока, половина ч.л. сливочного масла и мед.


Вскипятите молоко и остудите его немного. Добавьте мед с маслом. Вкусно, быстро и очень хорошо помогает при первых признаках простуды.



Напитки для здоровья: 4 эффективных напитка против простуды

Невероятно вкусный клюквенно-брусничный морс


Для приготовления: 500 г клюквы и брусники, 2 л. воды, 300 г сахара.


На самом деле этот вкусный напиток приготовить очень просто. Измельчите ягоды в блендере и смешайте с водой. Добавьте сахар и доведите до кипения. Готово!



Напитки для здоровья: 4 эффективных напитка против простуды

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Будьте здоровы!


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