Что нельзя замораживать: 7 продуктов теряющих свои качества при заморозке





Каждая хозяйка делает запасы продуктов на несколько дней или на неделю. Такая предусмотрительность помогает не ходить ежедневно в супермаркет и сэкономить семейный бюджет. Сегодня мы расскажем вам, какие продукты не стоит хранить в морозилке, так как они утрачивают свои качества при заморозке, передает Joinfo.ua.

Предлагаем вашему вниманию 7 продуктов, которые не должны храниться в морозильной камере вашего холодильника.Если вы хотите употреблять вкусные и полезные продукты, то обратите внимание на этот список.

Паста

Готовая паста после заморозки станет "резиновой". Если вы хотите сохранить вкусовые качества пасты, то приготовьте ее до степени аl dente.

Молочные продукты и крем

Во время заморозки ваш любимый йогурт, крем для торта или закваска попросту расслоиться. А ведь вы хотите качественный и вкусный йогурт на завтрак?





Фрукты и овощи с высоким содержанием воды

Огурцы, листья салата, арбуз или дыни в морозильной камере потеряют свои вкусовые качества и завянут.

Яйца в скорлупе

Только во взбитом виде яйца могут храниться в морозильной камере, а вот не очищенные от скорлупы яйца должны храниться в холодильнике.

Сливочный сыр

Творог или брынза не подходят для хранения в морозилке, в отличие от твердых сыров.

Соус

Заправки для борща и соусы во время заморозки расслоятся и потеряют свою консистенцию и вкусовые качества.





Жареные продукты

Не стоит замораживать готовые жареные продукты. После заморозки они потеряют внешний вид и хрустящую корочку. Такие продукты станут абсолютно безвкусными.

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