Ученые доказали: мужчины чаще женщин любуются своим отражением в зеркале





Группа британских ученых провели опрос и пришли к выводу, что в современном мире именно мужчины чаще любуются собой в зеркале, передает Joinfo.ua.





Неожиданные признания

Так, большинство мужчин заявили, что в среднем подходят к зеркалу, чтобы убедиться, что с их внешним видом все в порядке, 23 раза за день.

11% опрошенных мужчин и того больше, они признались, что смотрят на свое отражение в зеркале не менее 30 раз за день.

На фоне любви представителей сильного пола к зеркалам, женщины выглядят весьма скромно. Оказалось, что милые дамы редко подходят к зеркалу чаще 16 раз за день.



Просто красавчик!

Опрос также показал, что парни не просто любуются своим отражением - они ищут в нем свои достоинства. Так, 76% опрошенных часто смотрят на свои руки, 54% — на ноги, 49% — на спину и ягодицы, а 43% рассматривают свои глаза.



Что ищем, мадам?

В отличие от мужчин, девушки чаще разглядывают в зеркалах те части тела, которые внушают им наибольшие комплексы, и очень редко любуются собой.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что 10 волшебных слов, сказанных перед зеркалом, принесут любовь и удачу.



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