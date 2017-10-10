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Ученые доказали: мужчины чаще женщин любуются своим отражением в зеркале


Ученые доказали: мужчины чаще женщин любуются своим отражением в зеркале

Группа британских ученых провели опрос и пришли к выводу, что в современном мире именно мужчины чаще любуются собой в зеркале, передает Joinfo.ua.



Ученые доказали: мужчины чаще женщин любуются своим отражением в зеркале

Неожиданные признания


Так, большинство мужчин заявили, что в среднем подходят к зеркалу, чтобы убедиться, что с их внешним видом все в порядке, 23 раза за день.


11% опрошенных мужчин и того больше, они признались, что смотрят на свое отражение в зеркале не менее 30 раз за день.


На фоне любви представителей сильного пола к зеркалам, женщины выглядят весьма скромно. Оказалось, что милые дамы редко подходят к зеркалу чаще 16 раз за день.



Ученые доказали: мужчины чаще женщин любуются своим отражением в зеркале
Просто красавчик!


Опрос также показал, что парни не просто любуются своим отражением - они ищут в нем свои достоинства. Так, 76% опрошенных часто смотрят на свои руки, 54% — на ноги, 49% — на спину и ягодицы, а 43% рассматривают свои глаза.



Ученые доказали: мужчины чаще женщин любуются своим отражением в зеркале
Что ищем, мадам?


В отличие от мужчин, девушки чаще разглядывают в зеркалах те части тела, которые внушают им наибольшие комплексы, и очень редко любуются собой.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что 10 волшебных слов, сказанных перед зеркалом, принесут любовь и удачу.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282378-news.html
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