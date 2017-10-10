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Чем полезен миндаль: польза ореха для всего организма


Чем полезен миндаль: польза ореха для всего организма

Орех миндаль очень вкусный и, как оказалось, невероятно полезный. В нем содержатся витамины и минералы, которые препятствуют возникновению различных заболеваний, передает Joinfo.ua.


Стоит сказать, что миндаль приносит больше пользы, если его заранее замочить в чистой воде. Таким образом все минералы лучше усваиваются.


Польза миндаля для нашего организма


Кости


Витамины, минералы, а также фосфор делают наши кости крепче. Чем не повод полакомиться вкусными орехами?


Сердце


Мононенасыщенные жиры, белки и калий присутствует в миндале! Витамин Е снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и магний предотвращает сердечные приступы. Казалось бы орех, а такой полезный и вкусный!



Чем полезен миндаль: польза ореха для всего организма

Снижает уровень холестерина


Витамин Е и кальций. Именно миндаль считается отличным средством для снижения уровня холестерина в крови.


Улучшает работу мозга


В этом орехе содержаться питательные вещества рибофлавин и L- карнитин, которые повышают активность мозга и препятствуют болезни Альцгеймера.


Кровяное давление


Калий, которым богат этот орех, помогает регулировать кровяное давление.



Чем полезен миндаль: польза ореха для всего организма

Энергия


Всего несколько орехов в день придадут вам сил на весь рабочий день, а также ускорят обмен веществ.


Ранее мы сообщали, американские ученые выяснили, что «ореховая» диета способствует очищению организма.


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