Чем полезен миндаль: польза ореха для всего организма

Орех миндаль очень вкусный и, как оказалось, невероятно полезный. В нем содержатся витамины и минералы, которые препятствуют возникновению различных заболеваний, передает Joinfo.ua.
Стоит сказать, что миндаль приносит больше пользы, если его заранее замочить в чистой воде. Таким образом все минералы лучше усваиваются.
Витамины, минералы, а также фосфор делают наши кости крепче. Чем не повод полакомиться вкусными орехами?
Мононенасыщенные жиры, белки и калий присутствует в миндале! Витамин Е снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и магний предотвращает сердечные приступы. Казалось бы орех, а такой полезный и вкусный!
Витамин Е и кальций. Именно миндаль считается отличным средством для снижения уровня холестерина в крови.
В этом орехе содержаться питательные вещества рибофлавин и L- карнитин, которые повышают активность мозга и препятствуют болезни Альцгеймера.
Калий, которым богат этот орех, помогает регулировать кровяное давление.
Всего несколько орехов в день придадут вам сил на весь рабочий день, а также ускорят обмен веществ.
Ранее мы сообщали, американские ученые выяснили, что «ореховая» диета способствует очищению организма.