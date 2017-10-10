Банановые капкейки от Татьяны Литвиновой (рецепт)

Дети постоянно просят сладкое, без спроса покупают вредные батончики и перебивают аппетит, тем самым не хотят кушать полезные завтрак, обед и ужин?
Решить эту проблему очень просто – утверждает кулинарный эксперт шоу Все буде добреТатьянаЛитвинова. Приготовьте по ее рецепту банановые капкейки – полезный десерт без сахара, который отлично заменит вредные магазинные сладости и понравится всей семье!
Ингредиенты для банановых кексиков:
мука гречневая – 300 г
семена льна молотые – 2 ст. л.
разрыхлитель – 1 ст.л.
соль – ½ ч.л.
корица – 1 ч.л.
яичный белок – 1 шт.
грецкие орехи – 80 г
изюм – 100 г
бананы – 4 шт. (3 для теста, 1 нарезаем и укладываем в формы)
курага (предварительно залитая кипятком) – 100 г
молоко – 100 мл
ванильный сахар – 1 пакетик
Приготовление:
Изюм залить кипятком. Курагу мелко нарезать. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, соль и корицу, перемешать. Бананы размять вилкой, смешать с изюмом и нарезанной курагой. Добавить ванильный сахар. Взбить яичный белок с небольшим количеством соли. Добавить к бананам и сухофруктам.
Добавить молоко, перемолотые семена льна и грецкие орехи, хорошо перемешать, чтобы орехи и сухофрукты распределились равномерно. Эту смесь перелить в миску с сухими ингредиентами, тщательно размешать.
На дно формочек для капкейков положить кружочки банана, заполнить формочки тестом на 2/3. Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать капкейки 15 минут. Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать еще 15 минут.
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