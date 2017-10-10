Банановые капкейки от Татьяны Литвиновой (рецепт)



мука гречневая – 300 г



семена льна молотые – 2 ст. л.



разрыхлитель – 1 ст.л.



соль – ½ ч.л.



корица – 1 ч.л.



яичный белок – 1 шт.



грецкие орехи – 80 г



изюм – 100 г



бананы – 4 шт. (3 для теста, 1 нарезаем и укладываем в формы)



курага (предварительно залитая кипятком) – 100 г



молоко – 100 мл



ванильный сахар – 1 пакетик



Банановые капкейки - рецептДети постоянно просят сладкое, без спроса покупают вредные батончики и перебивают аппетит, тем самым не хотят кушать полезные завтрак, обед и ужин?Решить эту проблему очень просто – утверждает кулинарный эксперт шоу. Приготовьте по ее рецепту банановые капкейки – полезный десерт без сахара, который отлично заменит вредные магазинные сладости и понравится всей семье!Изюм залить кипятком. Курагу мелко нарезать. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, соль и корицу, перемешать. Бананы размять вилкой, смешать с изюмом и нарезанной курагой. Добавить ванильный сахар. Взбить яичный белок с небольшим количеством соли. Добавить к бананам и сухофруктам.Добавить молоко, перемолотые семена льна и грецкие орехи, хорошо перемешать, чтобы орехи и сухофрукты распределились равномерно. Эту смесь перелить в миску с сухими ингредиентами, тщательно размешать.На дно формочек для капкейков положить кружочки банана, заполнить формочки тестом на 2/3. Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать капкейки 15 минут. Затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать еще 15 минут.

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