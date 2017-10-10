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Профилактика рака: на помощь придут 10 полезных продуктов


Профилактика рака: на помощь придут 10 полезных продуктов

Существуют продукты, которые препятствуют образованию рака. Вы можете их употреблять, даже не догадываясь, какую пользу они приносят всему вашему организму, передает Joinfo.ua.


10 полезных продуктов


Кофе


Американские ученые выяснили, что 1 выпитая чашка кофе в день сокращает риск образования рака кожи.


Брюссельская и цветная капуста


Два этих вида капусты содержат антиоксиданты, которые препятствуют возникновению рака груди. Она содержит в себе изотиоцианат которые не позволяет развиваться раковым клеткам.


Виноград


Вкусно и невероятно полезно! Виноград замедляет развитие онкозаболеваний в области печени, толстой кишки, простаты и молочной железы.



Профилактика рака: на помощь придут 10 полезных продуктов

Черника


Очень полезная и вкусная ягода. В чернике содержится масса полезных витаминов и соединений.


Чеснок


Это продукт содержит в себе питательные элементы, которые надежно защитят от рака толстой кишки, кожи и легких.


Помидоры


В помидорах содержится ликопин, который предотвращает появление рака желудка, легких, простаты и груди.


Льняные семена


Идеальное средство для похудения и очищения кишечника от шлаков, а также препятствует образованию опухолей разных видов.



Профилактика рака: на помощь придут 10 полезных продуктов

Морские водоросли


Как известно, в морских водорослях есть не только йод, который полезен для щитовидки, но также и минералы, которые препятствуют образованию опухолей.


Грибы


В грибах много питательных элементов, которые не позволяют раковым клеткам развиваться.


Грейпфрут


Этот невероятно вкусный цитрусовый помогает и похудеть и предупредить онкозаболевания. Медики считают, что этот продукт выводит канцерогенные вещества.


Ранее мы сообщали, существует очень легкий, но эффективный способ быть здоровым.


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