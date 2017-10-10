Свекруха чи невістка: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2017)

Свекруха чи невістка - смотреть 13 выпуск от 10.10.2017фото: пресс-служба канала «Украина»Во вторник, 10 октября, в эфир выйдет новый эпизод кулинарного шоувместе уже 9 лет.старше мужа на 6 лет. Пара познакомились, когда ууже был ребенок от первого брака, аеще учился в школе, относительно своего возраста любимой врал.до знакомства с парнем употребляла наркотики и алкоголь, впрочем, когда начала встречаться с– прекратила, а позднее родила еще одного ребенка. Говорит, с тех пор жизнь началась, как с чистого листа.Свекровь недовольна выбором сына, но смирилась, ведь сейчас имеет внуков, поэтому приходится искать мирный путь. Живут отдельно. Сейчас женщины общаются, вот только свекрови хотелось бы, чтобыбольше следила за питаниемНовый выпуск шоусмотрите уже сегодня, 10 октября, в 10:40 на каналеи после эфира на нашем сайтеВсе выпуски шоуможно посмотреть

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