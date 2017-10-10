Свекруха чи невістка: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2017)

Свекруха чи невістка - смотреть 13 выпуск от 10.10.2017 фото: пресс-служба канала «Украина»
Во вторник, 10 октября, в эфир выйдет новый эпизод кулинарного шоу Свекруха чи невістка.
Аня с Ромой вместе уже 9 лет. Аня старше мужа на 6 лет. Пара познакомились, когда у Ани уже был ребенок от первого брака, а Рома еще учился в школе, относительно своего возраста любимой врал.
Аня до знакомства с парнем употребляла наркотики и алкоголь, впрочем, когда начала встречаться с Ромой – прекратила, а позднее родила еще одного ребенка. Говорит, с тех пор жизнь началась, как с чистого листа.
Свекровь недовольна выбором сына, но смирилась, ведь сейчас имеет внуков, поэтому приходится искать мирный путь. Живут отдельно. Сейчас женщины общаются, вот только свекрови хотелось бы, чтобы Аня больше следила за питанием Романа.
Новый выпуск шоу Свекруха чи невісткасмотрите уже сегодня, 10 октября, в 10:40 на канале Украина и после эфира на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Свекруха чи невістка можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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