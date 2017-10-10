Сырный суп от Анастасии Кожевниковой (рецепт)

Сырный суп - рецепт
Как приготовить сырный суп? Знает гостья шоу Все буде добре
участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова
. Порадуйте друзей и близких этим сытным и вкусным блюдом. Ингредиенты:
- Сырок плавленый (сливочный) 55 % жирности – 2 шт (по 100 г)
- Картошка (средняя) – 2-3 шт
- Лук репчатый – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Болгарский перец (красный) – ½ шт
- Охотничьи колбаски – 2-3 шт
- Сливки 20 % жирности – 100 мл
- Овсяные хлопья – 1 ст. л.
- Куркума – щепотка
- Карри — щепотка
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 -2 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Для подачи – сухарики из черного хлеба – 50 г
- Укроп – 3 веточки
Приправа карри
стимулирует пищеварение. Если добавить ее в этот достаточно калорийный суп, то он лучше усвоится организмом и не отложится на боках в виде лишних килограммов. Куркума
также является мощным борцом с лишним весом. В ее составе имеется особый компонент куркумин – природный антиоксидант, который способствует расщеплению жиров.Секрет
вкусного сырного супа в правильных пропорциях: на 1 литр
нужно брать 100 грамм
плавленого сыра.Как приготовить сырный суп:
Картошку почистить нарезать кубиком, залить водой 2 л и поставить варить. Лук, морковь, болгарский перец нарезать. Форма нарезки не имеет значения Обжарить лук, чеснок, морковь, болгарский перец до золотистого цвета. Добавить к картошке обжаренные овощи, соль, перец и лавровый лист.
Варить суп на небольшом огне. Обжарить охотничьи колбаски, добавить в суп. Чтобы суп имел более нежную текстуру добавить овсяные хлопья. Проварить суп 15 минут. Затем добавить в суп нарезанные на небольшие кубики плавленые сырки.
Сразу же добавить сливки, проварить суп еще 5 минут. В конце добавить в суп специи карри и куркумы для пикантности. Взбить суп в блендере в пюре. Подавать суп с сухариками из черного хлеба и измельченным укропом.
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