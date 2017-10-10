Сырный суп от Анастасии Кожевниковой (рецепт)



Сырок плавленый (сливочный) 55 % жирности – 2 шт (по 100 г)



Картошка (средняя) – 2-3 шт



Лук репчатый – 1 шт



Морковь – 1 шт



Болгарский перец (красный) – ½ шт



Охотничьи колбаски – 2-3 шт



Сливки 20 % жирности – 100 мл



Овсяные хлопья – 1 ст. л.



Куркума – щепотка



Карри — щепотка



Соль, перец – по вкусу



Лавровый лист – 1 -2 шт



Чеснок – 2 зуб



Для подачи – сухарики из черного хлеба – 50 г



Укроп – 3 веточки



Сырный суп - рецептКак приготовить сырный суп? Знает гостья шоуучастница группы «ВИА Гра». Порадуйте друзей и близких этим сытным и вкусным блюдом.Приправастимулирует пищеварение. Если добавить ее в этот достаточно калорийный суп, то он лучше усвоится организмом и не отложится на боках в виде лишних килограммов.также является мощным борцом с лишним весом. В ее составе имеется особый компонент куркумин – природный антиоксидант, который способствует расщеплению жиров.вкусного сырного супа в правильных пропорциях: нанужно братьплавленого сыра.Картошку почистить нарезать кубиком, залить водой 2 л и поставить варить. Лук, морковь, болгарский перец нарезать. Форма нарезки не имеет значения Обжарить лук, чеснок, морковь, болгарский перец до золотистого цвета. Добавить к картошке обжаренные овощи, соль, перец и лавровый лист.Варить суп на небольшом огне. Обжарить охотничьи колбаски, добавить в суп. Чтобы суп имел более нежную текстуру добавить овсяные хлопья. Проварить суп 15 минут. Затем добавить в суп нарезанные на небольшие кубики плавленые сырки.Сразу же добавить сливки, проварить суп еще 5 минут. В конце добавить в суп специи карри и куркумы для пикантности. Взбить суп в блендере в пюре. Подавать суп с сухариками из черного хлеба и измельченным укропом.

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