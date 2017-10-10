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Сырный суп от Анастасии Кожевниковой (рецепт)


Сырный суп - рецепт





Как приготовить сырный суп? Знает гостья шоу Все буде добре участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова. Порадуйте друзей и близких этим сытным и вкусным блюдом.

Ингредиенты:


  • Сырок плавленый (сливочный) 55 % жирности – 2 шт (по 100 г)

  • Картошка (средняя) – 2-3 шт

  • Лук репчатый – 1 шт

  • Морковь – 1 шт

  • Болгарский перец (красный) – ½ шт

  • Охотничьи колбаски – 2-3 шт

  • Сливки 20 % жирности – 100 мл

  • Овсяные хлопья – 1 ст. л.

  • Куркума – щепотка

  • Карри — щепотка

  • Соль, перец – по вкусу

  • Лавровый лист – 1 -2 шт

  • Чеснок – 2 зуб

  • Для подачи – сухарики из черного хлеба – 50 г

  • Укроп – 3 веточки




Приправа карри стимулирует пищеварение. Если добавить ее в этот достаточно калорийный суп, то он лучше усвоится организмом и не отложится на боках в виде лишних килограммов. Куркума также является мощным борцом с лишним весом. В ее составе имеется особый компонент куркумин – природный антиоксидант, который способствует расщеплению жиров.

Секрет вкусного сырного супа в правильных пропорциях: на 1 литр нужно брать 100 грамм плавленого сыра.

Как приготовить сырный суп:

Картошку почистить нарезать кубиком, залить водой 2 л и поставить варить. Лук, морковь, болгарский перец нарезать. Форма нарезки не имеет значения Обжарить лук, чеснок, морковь, болгарский перец до золотистого цвета. Добавить к картошке обжаренные овощи, соль, перец и лавровый лист.



Варить суп на небольшом огне. Обжарить охотничьи колбаски, добавить в суп. Чтобы суп имел более нежную текстуру добавить овсяные хлопья. Проварить суп 15 минут. Затем добавить в суп нарезанные на небольшие кубики плавленые сырки.

Сразу же добавить сливки, проварить суп еще 5 минут. В конце добавить в суп специи карри и куркумы для пикантности. Взбить суп в блендере в пюре. Подавать суп с сухариками из черного хлеба и измельченным укропом.



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