Быстрое гадание на спичках даст ответ на любой вопрос

Быстрое гадание на спичках очень просто осуществить в домашних условиях. Для него не понадобятся сложные приготвления и специальный реквизит. Приготовьте лишь стакан с водой да пару спичек, советует Joinfo.ua.
Поставьте на стол стеклянный стакан. Наполните его чистой водой. Склонившись над емкостью, смотрите на воду и мысленно задайте интересующий вас вопрос.
Сожмите пальцами две спички и одновременно их зажгите. Бросьте горящие спички в воду. Дождитесь, пока они не остановятся, и смотрите результат.
Спички легли накрест – задуманное не исполнится, или вас ждут сложные преграды на пути к реализации данной цели.
Спички застыли на месте параллельно друг другу – смело продолжайте двигаться по намеченному плану. Вас ждут удача и успех.
От одной из спичек (или от обоих) откололся кусочек древесины – будьте осторожны. Недоброжелатель может помешать исполниться вашему желанию.
Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что гадания на картах Таро стали очень популярны. И недаром, ведь узнать судьбу с помощью различных раскладов вполне реально.