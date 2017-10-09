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Быстрое гадание на спичках даст ответ на любой вопрос


Быстрое гадание на спичках даст ответ на любой вопрос


Быстрое гадание на спичках очень просто осуществить в домашних условиях. Для него не понадобятся сложные приготвления и специальный реквизит. Приготовьте лишь стакан с водой да пару спичек, советует Joinfo.ua.


Главное, сосредоточьтесь!..


Поставьте на стол стеклянный стакан. Наполните его чистой водой. Склонившись над емкостью, смотрите на воду и мысленно задайте интересующий вас вопрос.


Сожмите пальцами две спички и одновременно их зажгите. Бросьте горящие спички в воду. Дождитесь, пока они не остановятся, и смотрите результат.



Быстрое гадание на спичках даст ответ на любой вопрос

Значение фигур


Спички легли накрест – задуманное не исполнится, или вас ждут сложные преграды на пути к реализации данной цели.


Спички застыли на месте параллельно друг другу – смело продолжайте двигаться по намеченному плану. Вас ждут удача и успех.


От одной из спичек (или от обоих) откололся кусочек древесины – будьте осторожны. Недоброжелатель может помешать исполниться вашему желанию.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что гадания на картах Таро стали очень популярны. И недаром, ведь узнать судьбу с помощью различных раскладов вполне реально.


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