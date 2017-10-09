Кот раздора: бывшие супруги пытаются поделить кота через суд





Разбирательства по поводу того, кому из бывших супругов достанется домашний любимец отнюдь не редкость в судебной практике, пишет Joinfo.ua.





Нет никаких прав!

Так, жительница Нижнего Новгорода (РФ) обратилась в суд, с просьбой заставить ее бывшего мужа отдать ей кота. По ее мнению, ответчик не имеет на питомца никаких прав, поскольку она завела кота до того, как вышла замуж. Женщина предоставила документы суду о том, что у животного диагностирована аллергия, а ответчик не может должным образом за ним ухаживать.





Совместно нажитое имущество

В Новосибирске произошел подобный случай. Там через суд мужчина потребовал у бывшей гражданской жены вернуть кота. Проживая вместе влюбленные приобрели пару великолепных котят породы мейн-кун. После ссоры мужчина поменял место жительства, а животные остались у сожительницы. Посчитав такое положение дел несправедливым, истец потребовал разделить пушистое «имущество» пополам, и отдать ему одного питомца.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что в Шотландии кот получил официальное звание «Почетный профессор» в местной больнице.

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