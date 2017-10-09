Продукты которые укрепляют иммунную систему





Выяснив, какие продукты питания способствуют повышению активности мозга, предлагаем вам перечень осенних даров природы, повышающих уровень иммунной системы. Данная тема особенно актуальна в преддверии зимы, информирует Joinfo.ua.

Чеснок





Не случайно ученые называют чеснок «пенициллином для бедных». Чеснок обладает сильными антибактериальными свойствами и предотвращает инфекционные заболевания, такие как грипп, благодаря фитонцидам. Он также является естественным защитником иммунитета, потому что бактерии не могут оказывать на него сопротивление, как это делают антибиотики. Это прекрасная приправа для блюд, а неприятный запах легко удаляется с помощью небольшой петрушки или листьев мяты.

Имбирь





Сегодня не проблема найти корень имбиря, даже в магазинах. Имбирь богат антиоксидантами и обладает бактерицидными свойствами. Он обладает способностью нагревать тело и подходит для зимних месяцев или для тех, кто уже мерзнет. Осенью и зимой вы можете добавить его в салат, суп, выпечку, даже в печенье. Вы даже можете добавить его в чай, который будет стимулировать обмен веществ, и поможет вам сбросить вес.

Чтобы приготовить его, нарежьте имбирь, добавьте лимон и вылейте в кипящую воду. Затем, добавьте мед по вкусу.

Корица





Эта специя типична для азиатской кухни. Она также богата антиоксидантами, которые предотвращают засорение кровеносных сосудов и развитие бактерий. Корица помогает при плохом холестерине, стабилизирует уровень сахара в крови и, таким образом, снижает риск диабета типа 2.

Морковь





Этот овощ постоянно присутствует на нашем столе, но мало кто знает, что это один из мощных иммуностимуляторов. Это связано с бета-каротином, который она содержит. Морковь помогает нашему организму справляться с бактериями и вирусными инфекциями.

Брокколи





Они богаты антиоксидантами и витаминами, которые защищают организм от рака и уменьшают риск сердечных приступов. Вы можете употреблять их приготовленными на пару или сырыми.

Чай





Речь идет не о травяных чаях, а о разных типах зеленого и черного чая, которые производятся после обработки чайных листьев. Ученые доказали, что содержащиеся в них вещества способствуют укреплению иммунной системы, а также обновлению клеток.

Мед





Не забывайте этот дар природы. Мед, вероятно, является одним из самых исцеляющих и богатых полезными веществами. Принимая во внимание тот факт, что, согласно TCM, продукты, выращенные в том месте, где вы родились и живете, являются наиболее подходящими и полезными, тогда его преимущество остается неоспоримым. Мед должен присутствовать на вашем столе регулярно, особенно осенью.

Йогурт





Йогурт и молочные продукты богаты бактериями, имеющими важное значение для хорошего пищеварения и иммунной системы, потому что они успешно бороться с распространением вредных бактерий.

Тыква





Тыква, пожалуй, самый типичный представитель осени. Она полна антиоксидантами, клетчаткой, витаминами С, Е и D, каротином, калием, магнием. Она укрепляет иммунитет, бережет сердце, излечивает проблемы с кожей, улучшает зрение, борется с раком и избыточным весом.

Тыква рекомендуется во время профилактического или лечебного питания, потому что она является источником целлюлозы, которая укрепляет защитные функции организма.

Тыква также рекомендуется для проблем с печенью и почками. Другим полезным свойством является регулирование пищеварения и стимуляция стула, благодаря содержащемуся в нем пектину.

Слитый сок тыквы полезен для сна и проблем со зрением. И если вы добавите лимонный сок, мед и горячую воду, вы получите идеальное средство для борьбы со стрессом.

После кипячения тыквы не выбрасывайте сок, потому что он также хорош для здорового сна. А с мягкой частью тыквы вы можете делать компрессы при экземе, сыпях и ранах.

Чтобы нормализовать ваше кровяное давление и уровень холестерина, сделайте день очистки с жареной тыквой без каких-либо добавок к ней.

Семя тыквы также полезно. Они помогают с проблемами предстательной железы, остеопорозом, воспалением печени и избавляют от глистов.

Нетрадиционный рецепт тыквенного супа





Необходимые продукты: 1 луковица, 2 моркови, 2 картофеля, 1 зубчик чеснока, 600 г очищенной тыквы, куриный бульон, 2 щепотки корицы, оливковое масло.

В горячую кастрюлю положить мелко нарезанный лук, морковь, чеснок и корицу и все это обжарить в течение 1-2 минут. Добавьте измельченную тыкву и картошку, добавьте воду. Накройте бульон. Доведите суп до готовности. Приправить можно по вкусу солью и перцем. Приятного аппетита!

Берегите себя и своих близких!

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также обращает ваше внимание на продукты, которые негативно влияют на запах тела человека. От каких из них следует отказаться или начать употреблять в меньших количествах?

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