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Какие симптомы указывают на проблемы с печенью


Какие симптомы указывают на проблемы с печенью

Врачи назвали 7 главных симптомов, по которым любой человек может заподозрить, что его печень переполнена токсинами и нуждается в срочном лечении пишет Joinfo.ua.


Обратите внимание!


Если на лице стали появляться коричневатые или желтоваты пятна, значит, печень начала давать сбой.


Морщины на лбу и между бровями становятся намного глубже.


Седина в области темечка или же облысение возникает не вдруг, а в случае, когда печень буквально взывает о помощи.


Дисфункция печени ведет к повышению в крови уровня билирубина. Внешне это проявляется пожелтением склеры глаз и кожи нижнего века.


Перегруженность кроветворного органа может спровоцировать появление налета на языке и кровоточивость десен.


Если ваша кожа всегда была сухой или нормальной, а с какого времени стала стремительно жирнеть, проверьте печень.


Обратите внимание на стул. Любые нехарактерные изменения, могут оказаться признаком болезни печени.



Какие симптомы указывают на проблемы с печенью

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель предлагает приготовить лечебный напиток, который поможет очистить печень от токсинов и ядовитых веществ.


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