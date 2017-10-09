Какие симптомы указывают на проблемы с печенью





Врачи назвали 7 главных симптомов, по которым любой человек может заподозрить, что его печень переполнена токсинами и нуждается в срочном лечении пишет Joinfo.ua.

Обратите внимание!

Если на лице стали появляться коричневатые или желтоваты пятна, значит, печень начала давать сбой.

Морщины на лбу и между бровями становятся намного глубже.

Седина в области темечка или же облысение возникает не вдруг, а в случае, когда печень буквально взывает о помощи.

Дисфункция печени ведет к повышению в крови уровня билирубина. Внешне это проявляется пожелтением склеры глаз и кожи нижнего века.



Перегруженность кроветворного органа может спровоцировать появление налета на языке и кровоточивость десен.

Если ваша кожа всегда была сухой или нормальной, а с какого времени стала стремительно жирнеть, проверьте печень.

Обратите внимание на стул. Любые нехарактерные изменения, могут оказаться признаком болезни печени.





Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель предлагает приготовить лечебный напиток, который поможет очистить печень от токсинов и ядовитых веществ.

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