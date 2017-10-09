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Советы для здоровья: инфаркт можно избежать если употреблять банан и авокадо


Советы для здоровья: инфаркт можно избежать если употреблять банан и авокадо

Инфаркт миокарда может произойти с каждым, да еще и настолько внезапно, что человек и понять ничего не успеет. Знать его симптоматику и причины необходимо всем без исключения. Также, необходимо проводить профилактику во избежание сердечного приступа. Так, вот, чтобы избежать инфаркта достаточно съедать ежедневно по банану и авокадо, передает Joinfo.ua.


Почему банан и авокадо


К таким выводам пришли ученые из Университета штата Алабама. Все оказывается просто. В этих двух плодах содержится большое количество калия, который, как известно, способен поддерживать эластичность артерий.


Исследователи считают, что калий влияет на гены, связанные с эластичностью артерий. Предыдущие исследования показали, что когда артерии теряют эластичность, риск инфаркта или инсульта увеличивается в разы.



Советы для здоровья: инфаркт можно избежать если употреблять банан и авокадо

Эксперименты с крысами


Специалисты провели эксперименты на крысах, у которых наблюдались сердечно-сосудистые заболевания, вызванные пищей с высоким содержанием жира. Порции грызунам давали разные, кому-то меньше, кому-то больше.


В результате, продукты, в которых содержится низкий уровень калия, негативно влияли на здоровье подопытных. И, напротив, крысы, употреблявшие бананы и авокадо потери эластичности артерий найдено не было или она была совершенно не существенной.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт рекомендует также узнать, какие существуют 10 ошибочных мнений относительно сердечно-сосудистых заболеваний.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282074-news.html
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