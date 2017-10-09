Горчичная маска для роста волос от Ольги Метельской

Горчичная маска для роста волос творит чудеса – всего лишь за несколько недель локоны отрастают аж на 3 сантиметра! Как приготовить уникальное средство рассказала эксперт шоу Все буде добрекосметолог ОльгаМетельская.
Ингредиенты:
горчичный порошок — 2 ст. л.
сахар — 2 ст. л.
желток — 1 шт.
репейное масло — 2 ст. л.
горячая вода — 2 ст. л.
Приготовление:
Горчичный порошок развести в горячей воде. Добавить 2 ст. л. сахара, желток, 2 ст. л. репейного масла. Перемешать до однородной массы.
Применение:
Нанести маску на кожу головы и держать от 15 мин до одного часа под полиэтиленовым пакетом. Смывать горчичную маску нужно с шампунем. Если вы счастливая обладательница нормальных волос, то достаточно пользоваться маской один раз в неделю.
Девушкам с жирными волосами нужно наносить ее чаще – 2 раза в неделю, а для сухих волос – один раз в 10 дней. Если волосы уж очень сухие и поврежденные — добавьте масло. К примеру, миндальное, облепиховое, репейное или касторовое.
Важно также применять лишь аптечный горчичный порошок. В продукции из магазинов нередко содержаться красители, ароматизаторы и вредные добавки. Для наилучшего эффекта отдайте предпочтение натуральным ингредиентам.
После горчичной маски волосы растут быстрее (примерно на 3 см в месяц), становятся густыми и сильными. Кроме того, локоны приобретают объем и меньше жирнеют.
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