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Горчичная маска для роста волос от Ольги Метельской


Горчичная маска для роста волос - рецепт





Горчичная маска для роста волос творит чудеса – всего лишь за несколько недель локоны отрастают аж на 3 сантиметра! Как приготовить уникальное средство рассказала эксперт шоу Все буде добре косметолог Ольга Метельская.

Ингредиенты:


  • горчичный порошок — 2 ст. л.

  • сахар — 2 ст. л.

  • желток — 1 шт.

  • репейное масло — 2 ст. л.

  • горячая вода — 2 ст. л.


Приготовление:



Горчичный порошок развести в горячей воде. Добавить 2 ст. л. сахара, желток, 2 ст. л. репейного масла. Перемешать до однородной массы.

Применение:

Нанести маску на кожу головы и держать от 15 мин до одного часа под полиэтиленовым пакетом. Смывать горчичную маску нужно с шампунем. Если вы счастливая обладательница нормальных волос, то достаточно пользоваться маской один раз в неделю.

Девушкам с жирными волосами нужно наносить ее чаще – 2 раза в неделю, а для сухих волос – один раз в 10 дней. Если волосы уж очень сухие и поврежденные — добавьте масло. К примеру, миндальное, облепиховое, репейное или касторовое.



Важно также применять лишь аптечный горчичный порошок. В продукции из магазинов нередко содержаться красители, ароматизаторы и вредные добавки. Для наилучшего эффекта отдайте предпочтение натуральным ингредиентам.

После горчичной маски волосы растут быстрее (примерно на 3 см в месяц), становятся густыми и сильными. Кроме того, локоны приобретают объем и меньше жирнеют.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282025-news.html
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