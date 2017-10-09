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Беременным необходимы органические продукты для снижения риска рака у ребенка – ученые


Беременным необходимы органические продукты для снижения риска рака у ребенка – ученые

Употребление в пищу продуктов с пестицидами очень опасно особенно в период беременности, так как из-за этого возрастает степень риска появления опухолей мозга у будущего ребенка, передает Joinfo.ua.


Такие опасные пестициды


Исследования ученых из Французского института здравоохранения и медицинских исследований показали, что употребляя продукты с пестицидами, риск рака мозга у ребенка возрастает в 1,4 раза. Судя по исследованиям, пестициды могут попадать сквозь плаценту к ребенку.


Напомним, пестициды – это химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками.



Беременным необходимы органические продукты для снижения риска рака у ребенка – ученые

Ученые после исследований обратились к будущим мамочкам и посоветовали ограничить употребление продуктов питания с пестицидами во время беременности, а также они предположили, что наибольшее количество пестицидов может содержаться в таких продуктах, как клубника, шпинат и нектарины. А вот наименьшее количество пестицидов содержит авокадо, сладкая кукуруза и ананасы.


Анализы исследований


Подобные выводы исследователи сделали исходя из результатов анализа 3539 детей возрастом до 15 лет. Из этого количества детей у 437 были диагностированы опухоли мозга. Ученые выяснили, что склонности к появлению заболевания была именно у тех детей, чьи родители употребляли в пищу продукты с пестицидами.


Также ученые сделали заключение, что особая опасность исходит от инсектицидов, которыми уничтожают вредителей из категории насекомых.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в Финляндии забеременела женщина сменившая пол: врачи не знают как поставить на учет "беременного мужчину".


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