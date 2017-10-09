В понедельник в Украине будет мокро и сыро

Прогноз погоды на 9 октября 2017 года9 октября в Киеве облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью +5...+7, днем +10...+12, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.В западных областях облачно с прояснениями, ночью и утром местами дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+9, днем +7...+14.В Карпатах ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +1...+6, днем +5...+10.В Моршине ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +2...+4, днем +9...+11.В Трускавце ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +2...+4, днем +8...+10.В Сваляве ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +4...+6, днем +11...+13.На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный, в Житомирской области существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+11, днем +8...+13.В центральных областях облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный, в Винницкой области и днем в Днепропетровской области существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+11, днем +8...+15.В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+12, днем +14...+19.На юге Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11, днем +14...+19.

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