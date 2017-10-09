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В понедельник в Украине будет мокро и сыро


Прогноз погоды на 9 октября 2017 года



9 октября в Киеве облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью +5...+7, днем +10...+12, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



В западных областях облачно с прояснениями, ночью и утром местами дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+9, днем +7...+14.

В Карпатах ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +1...+6, днем +5...+10.

В Моршине ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +2...+4, днем +9...+11.

В Трускавце ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +2...+4, днем +8...+10.



В Сваляве ночью и утром местами дождь, днем без осадков, температура ночью +4...+6, днем +11...+13.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный, в Житомирской области существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+11, днем +8...+13.

В центральных областях облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный, в Винницкой области и днем в Днепропетровской области существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+11, днем +8...+15.



В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+12, днем +14...+19.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11, днем +14...+19.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281940-news.html
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