Американский мясной пирог - рецепт от Все буде добре
Что может быть вкуснее американского мясного пирога? Сочное тесто с ароматной начинкой придется по вкусу истинным гурманам и ценителям высокой кухни. Мастер-класс по приготовлению этого чудо-пирога провела сестра эксперта шоу Все буде добре
кулинара Сергея Калинина Галина
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Пирог с куриным мясом и овощами считается традиционным американским блюдом. Это одно из старинных традиционных блюд, которые готовили еще мамы и бабушки современной молодежи. Поэтому в некоторых американцев вкус мясного пирога ассоциируется с детством.
В ресторанах это блюдо не очень популярное. Пирог с курятиной можно отнести к перечню классических домашних американских блюд. Сестра Сергея Калинина Галина
проживает в США, и уже освоила все тонкости приготовления этого деликатеса. Теперь она научит готовить мясной пирог и вас, дорогие читатели!Ингредиенты для формы диаметром 22-24 см:Для теста:
Для начинки:
- 180-200 гр муки
- 125 г сливочного масла
- 125 г сливочного сыра (или жирного творога)
- Щепотка соли
- 1-2 ст. л. ледяной воды
Для соуса бешамель:
- 500 г куриного филе (вареного)
- 150 г шампиньонов
- 1 шт. вареного лука
- 1 ст. л . сливочного масла
- 1 ст. растительного масла
- Соль
- Перец
- 50-100 г твердого сыра
Приготовление теста:
- 250 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 45 г муки
- Соль
- Щепотка мускатного ореха
- 1 яйцо для смазывания
- Кунжут для присыпки
Сначала перетрите сливочное масло с мукой. Затем добавьте туда сыр, соль, воду, и замесите мягкое тесто. Потом заверните его в пленку и спрячьте на час в холодильник.Приготовление начинки бешамель:
Растопите масло в кастрюле с толстым дном, затем добавьте муку. Размешайте полученную смесь. Затем, не прекращая мешать, влейте в смесь тонкой струйкой молоко. Добавьте соль и мускатный орех.
Варите полученную смесь, помешивая до загустения. Затем остудите. Сварите в подсоленной воде куриное филе. После этого нарежьте его мелкими кубиками. Нарежьте лук кубиками, а грибы пластинками. Затем разогрейте масло в сковородке и обжарьте их. Добавьте на сковородку мелко нарезанное куриное мясо, соль, перец. Снимите начинку с огня, добавьте тертый сыр.Формирование пирога:
Разделите на две части охлажденное тесто. Раскатайте одну из частей в круг, и выложите в форму, так чтобы края свисали. Смажьте свисающие края взбитым яйцом. Выкладите поверх начинку, залейте ее соусом бешамель. Теперь раскатайте другую часть теста: нарежьте на полоски и выложите их сверху переплетами. Края аккуратно срежьте. Смажьте яйцом тесто и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог при 180 ˚С около 40-45 минут.
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