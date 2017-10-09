

180-200 гр муки



125 г сливочного масла



125 г сливочного сыра (или жирного творога)



Щепотка соли



1-2 ст. л. ледяной воды





500 г куриного филе (вареного)



150 г шампиньонов



1 шт. вареного лука



1 ст. л . сливочного масла



1 ст. растительного масла



Соль



Перец



50-100 г твердого сыра





250 мл молока



50 г сливочного масла



45 г муки



Соль



Щепотка мускатного ореха



1 яйцо для смазывания



Кунжут для присыпки



Американский мясной пирог - рецепт от Все буде добреЧто может быть вкуснее американского мясного пирога? Сочное тесто с ароматной начинкой придется по вкусу истинным гурманам и ценителям высокой кухни. Мастер-класс по приготовлению этого чудо-пирога провела сестра эксперта шоукулинараПирог с куриным мясом и овощами считается традиционным американским блюдом. Это одно из старинных традиционных блюд, которые готовили еще мамы и бабушки современной молодежи. Поэтому в некоторых американцев вкус мясного пирога ассоциируется с детством.В ресторанах это блюдо не очень популярное. Пирог с курятиной можно отнести к перечню классических домашних американских блюд. Сестрапроживает в США, и уже освоила все тонкости приготовления этого деликатеса. Теперь она научит готовить мясной пирог и вас, дорогие читатели!Сначала перетрите сливочное масло с мукой. Затем добавьте туда сыр, соль, воду, и замесите мягкое тесто. Потом заверните его в пленку и спрячьте на час в холодильник.Растопите масло в кастрюле с толстым дном, затем добавьте муку. Размешайте полученную смесь. Затем, не прекращая мешать, влейте в смесь тонкой струйкой молоко. Добавьте соль и мускатный орех.Варите полученную смесь, помешивая до загустения. Затем остудите. Сварите в подсоленной воде куриное филе. После этого нарежьте его мелкими кубиками. Нарежьте лук кубиками, а грибы пластинками. Затем разогрейте масло в сковородке и обжарьте их. Добавьте на сковородку мелко нарезанное куриное мясо, соль, перец. Снимите начинку с огня, добавьте тертый сыр.Разделите на две части охлажденное тесто. Раскатайте одну из частей в круг, и выложите в форму, так чтобы края свисали. Смажьте свисающие края взбитым яйцом. Выкладите поверх начинку, залейте ее соусом бешамель. Теперь раскатайте другую часть теста: нарежьте на полоски и выложите их сверху переплетами. Края аккуратно срежьте. Смажьте яйцом тесто и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог при 180 ˚С около 40-45 минут.

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