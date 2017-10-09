Авторизация
 
  • 18:24 – Леша Купин и Майя Донцова не могут найти компромисс в вопросе покупки квартиры 
  • 18:23 – Таня Графова не считает Лешу Чайчица самовлюбленным человеком 
  • 18:17 – Труп неизвестного мужчины был найдеy на улице в Химках 
  • 18:17 – В Туле пенсионер открыл стрельбу, чтобы распугать играющих во дворе детей 


Американский мясной пирог (рецепт)


Американский мясной пирог - рецепт от Все буде добре



Что может быть вкуснее американского мясного пирога? Сочное тесто с ароматной начинкой придется по вкусу истинным гурманам и ценителям высокой кухни. Мастер-класс по приготовлению этого чудо-пирога провела сестра эксперта шоу Все буде добре кулинара Сергея Калинина Галина.



Пирог с куриным мясом и овощами считается традиционным американским блюдом. Это одно из старинных традиционных блюд, которые готовили еще мамы и бабушки современной молодежи. Поэтому в некоторых американцев вкус мясного пирога ассоциируется с детством.

В ресторанах это блюдо не очень популярное. Пирог с курятиной можно отнести к перечню классических домашних американских блюд. Сестра Сергея Калинина Галина проживает в США, и уже освоила все тонкости приготовления этого деликатеса. Теперь она научит готовить мясной пирог и вас, дорогие читатели!

Ингредиенты для формы диаметром 22-24 см:

Для теста:


  • 180-200 гр муки

  • 125 г сливочного масла

  • 125 г сливочного сыра (или жирного творога)

  • Щепотка соли

  • 1-2 ст. л. ледяной воды


Для начинки:


  • 500 г куриного филе (вареного)

  • 150 г шампиньонов

  • 1 шт. вареного лука

  • 1 ст. л . сливочного масла

  • 1 ст. растительного масла

  • Соль

  • Перец

  • 50-100 г твердого сыра


Для соуса бешамель:


  • 250 мл молока

  • 50 г сливочного масла

  • 45 г муки

  • Соль

  • Щепотка мускатного ореха

  • 1 яйцо для смазывания

  • Кунжут для присыпки


Приготовление теста:



Сначала перетрите сливочное масло с мукой. Затем добавьте туда сыр, соль, воду, и замесите мягкое тесто. Потом заверните его в пленку и спрячьте на час в холодильник.

Приготовление начинки бешамель:

Растопите масло в кастрюле с толстым дном, затем добавьте муку. Размешайте полученную смесь. Затем, не прекращая мешать, влейте в смесь тонкой струйкой молоко. Добавьте соль и мускатный орех.

Варите полученную смесь, помешивая до загустения. Затем остудите. Сварите в подсоленной воде куриное филе. После этого нарежьте его мелкими кубиками. Нарежьте лук кубиками, а грибы пластинками. Затем разогрейте масло в сковородке и обжарьте их. Добавьте на сковородку мелко нарезанное куриное мясо, соль, перец. Снимите начинку с огня, добавьте тертый сыр.

Формирование пирога:



Разделите на две части охлажденное тесто. Раскатайте одну из частей в круг, и выложите в форму, так чтобы края свисали. Смажьте свисающие края взбитым яйцом. Выкладите поверх начинку, залейте ее соусом бешамель. Теперь раскатайте другую часть теста: нарежьте на полоски и выложите их сверху переплетами. Края аккуратно срежьте. Смажьте яйцом тесто и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог при 180 ˚С около 40-45 минут.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281939-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.4092
+0.11%
80.5792
+0.49%
1.1780
+0.53%
0.2026
+1.66%