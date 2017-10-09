Как избавиться от папиллом в домашних условиях





Мы рассказывали уже про народные средства — в том числе, в области удаления папиллом. А как вообще удаляются папилломы? Стоит посвятить этому отдельный материал, решили на Joinfo.ua!

Что такое папиллома?

Мягкий нарост кожи. Абсолютно безвредный, но порой раздражающий эстетически. Чаще всего они бывают на веках, на шее, подмышками, в складах тела. Чаще папилломы встречаются у пожилых людей, чем у молодых, но бывает всякое. К тому же очень значимыми факторами их возникновения являются беременность и избыточный вес.

А стоит ли их удалять?

Папилломы врачи обычно не удаляют, если сам пациент об этом не просит. Порой они соприкасаются с ювелирными украшениями — это больно, может быть кровотечение, не говоря уже о риске заражения. Так что их, как правило, удаляют в таких случаях.

Как лечат врачи?

При помощи криотерапии. Папиллому замораживают при помощи жидкого азота — и она превосходным образом отпадает через недолгое время! Но самое главное, что осуществляют врачи — это диагностику. Потому что то, что вы можете считать папилломой, на самом деле может оказаться чем-то совсем другим, и это легко приведет к последующим проблемам...

Способы домашнего удаления





Возьмите спиртовую салфетку и протрите ей зону папилломы — ну или просто вымойте водой с мылом. Дальше можно делать все что угодно. Например, перевязать ниткой кожу вокруг корня папилломы и затягивайте петлю каждый день, пока она не отвалиться. Менее гигиеничный способ — просто «выкручивать» папиллому: ставить на нее палец и вращать им вначале по часовой стрелке, потом против. Через несколько часов папиллома отпадет, но мало кому захочется возиться… Эффект тот же: перекрывается кровоток.

Способы с жидкостями

Можно взять яблочный уксус: он папилломы убивает. Для этого смочите кусочек ваты в уксусе, закрепите на папилломе — и так каждый день, пока не отвалится. Можно взять перекись водорода: она высушивает папилломную ткань. Для этого намочите в перекиси тампон, приложите к папилломе, закрепите… дальше то же, что с уксусом. Мы уже уже рассказывали, какое полезное средство эта перекись! Можно — масло чайного дерева, оно тоже высушивает. Два раза в день просто смазывайте папиллому.

Еще методы

Касторовое масло впитывает влагу из кожи, то же делает пищевая сода, так что смешайте их в пасту, покройте ей папиллому, заклейте пластырем — и так каждый день. Можно открыть капсулу самого обычного витамина Е (или купить в каплях), нанести жидкость на папиллому, подержать несколько дней под пластырем. Можно несколько раз в день наносить на папиллому лимонный сок.





Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам быть всегда довольными собой и своим внешним видом, безболезненно удалять папилломы, и никогда не получать от этого тяжелых последствий. И помните — любое крупное образование на теле всегда лучше показать врачу! А то люди и безобидный нёвус, нечто вроде родинки, которое является абсолютно врожденным и выполняет индивидуальную функцию в зависимости от человека, могут бородавкой назвать...

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