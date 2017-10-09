Как избавиться от папиллом в домашних условиях

Мы рассказывали уже про народные средства — в том числе, в области удаления папиллом. А как вообще удаляются папилломы? Стоит посвятить этому отдельный материал, решили на Joinfo.ua!
Мягкий нарост кожи. Абсолютно безвредный, но порой раздражающий эстетически. Чаще всего они бывают на веках, на шее, подмышками, в складах тела. Чаще папилломы встречаются у пожилых людей, чем у молодых, но бывает всякое. К тому же очень значимыми факторами их возникновения являются беременность и избыточный вес.
Папилломы врачи обычно не удаляют, если сам пациент об этом не просит. Порой они соприкасаются с ювелирными украшениями — это больно, может быть кровотечение, не говоря уже о риске заражения. Так что их, как правило, удаляют в таких случаях.
При помощи криотерапии. Папиллому замораживают при помощи жидкого азота — и она превосходным образом отпадает через недолгое время! Но самое главное, что осуществляют врачи — это диагностику. Потому что то, что вы можете считать папилломой, на самом деле может оказаться чем-то совсем другим, и это легко приведет к последующим проблемам...
Возьмите спиртовую салфетку и протрите ей зону папилломы — ну или просто вымойте водой с мылом. Дальше можно делать все что угодно. Например, перевязать ниткой кожу вокруг корня папилломы и затягивайте петлю каждый день, пока она не отвалиться. Менее гигиеничный способ — просто «выкручивать» папиллому: ставить на нее палец и вращать им вначале по часовой стрелке, потом против. Через несколько часов папиллома отпадет, но мало кому захочется возиться… Эффект тот же: перекрывается кровоток.
Можно взять яблочный уксус: он папилломы убивает. Для этого смочите кусочек ваты в уксусе, закрепите на папилломе — и так каждый день, пока не отвалится. Можно взять перекись водорода: она высушивает папилломную ткань. Для этого намочите в перекиси тампон, приложите к папилломе, закрепите… дальше то же, что с уксусом. Мы уже уже рассказывали, какое полезное средство эта перекись! Можно — масло чайного дерева, оно тоже высушивает. Два раза в день просто смазывайте папиллому.
Касторовое масло впитывает влагу из кожи, то же делает пищевая сода, так что смешайте их в пасту, покройте ей папиллому, заклейте пластырем — и так каждый день. Можно открыть капсулу самого обычного витамина Е (или купить в каплях), нанести жидкость на папиллому, подержать несколько дней под пластырем. Можно несколько раз в день наносить на папиллому лимонный сок.
Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам быть всегда довольными собой и своим внешним видом, безболезненно удалять папилломы, и никогда не получать от этого тяжелых последствий. И помните — любое крупное образование на теле всегда лучше показать врачу! А то люди и безобидный нёвус, нечто вроде родинки, которое является абсолютно врожденным и выполняет индивидуальную функцию в зависимости от человека, могут бородавкой назвать...