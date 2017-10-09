Узнать болезнь по глазам: ТОП-7 недугов и их опасные признаки





Мы уже рассказывали, какие болезни можно определить по состоянию ногтей человека. Но ведь глаза — зеркало души! - ничем не хуже в этом плане! Какие же болезни лучше всего выражаются в глазах? Рассказывает Joinfo.ua!

Почему именно глаза?

Потому что именно на глазах видно и зрительный нерв, и артерии, и вены — без всяких хирургических разрезов! И, таким образом, глаза отражают не только душу, но и болезни! Признаки самых разных медицинских состояний видны по глазам.

Например, диабет!

Диабет провоцируют изменения кровеносных сосудов в глазах и сетчатки! К сожалению, увидеть это, опять же, человеческим глазом невозможно. Существует специальное оборудование у офтальмологов, благодаря которому можно увидеть, что желтоватой жидкости и сгустков крови в сетчатке слишком много… А если есть разрывы сетчатки — то это почти всегда диабет второго типа, несахарный.

И гипертония!

Если давление повышено, то на глазах будут кровоточить сосуды, то есть вы увидите алые пятна на белках. Если не начать лечить гипертонию вовремя, это приведет однажды к отслоению сетчатки…





Легко определить повышенный холестерин

О повышенном холестерине свидетельствуют белые кольца вокруг радужной оболочки глаза. У стариков они могут возникать и просто так, но проверить уровень холестерина все равно стоит, несмотря на возраст! А холестерин в большом количестве вполне себе способствует инфаркту...

Психика

Глаза — это зеркало души, мы об этом уже говорили! Дело в том, что абсолютно та же технология, при которой диагностируется глаукома, позволяет поставить диагноз… шизофрения. Просто глаза начинают очень специфически двигаться.



Неврология

При неврологических проблемах глаза могут начать… дергаться! Потому сетчатку и зрительный нерв обязательно проверяют, чтобы узнать, является ли причиной, к примеру, болезнь Паркинсона, или нужны дополнительные обследования.

Рак

Если образовались метастатические опухоли, то это обычно видно по глазам. В них появляются оттенки желтого! У женщин, как правило, это говорит о раке груди, у мужчин — о раке легких!

Щитовидка

Если глаза навыкате — не врожденная проблема, а вдруг появилась, значит, вполне возможно, щитовидная железа избыточна активна, вырабатывает слишком много гормонов, и получаются отеки тканей вокруг глаз. Потому глаза выпученными и кажутся! Обязательно обследуйтесь в подобном случае.





Ну и, конечно, не стоит забывать, что проблемы со зрением как таковые — это далеко не всегда именно проблемы со зрением. Например, зрительный нерв может перестать нормально работать при тех или иных поражениях центральной нервной системы. И вообще, если офтальмолог проверил вам глаза всесторонне, но не может найти проблему — вам нужно комплексное обследование у всех других врачей.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам поменьше проблем со здоровьем!

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