Узнать болезнь по глазам: ТОП-7 недугов и их опасные признаки

Мы уже рассказывали, какие болезни можно определить по состоянию ногтей человека. Но ведь глаза — зеркало души! - ничем не хуже в этом плане! Какие же болезни лучше всего выражаются в глазах? Рассказывает Joinfo.ua!
Потому что именно на глазах видно и зрительный нерв, и артерии, и вены — без всяких хирургических разрезов! И, таким образом, глаза отражают не только душу, но и болезни! Признаки самых разных медицинских состояний видны по глазам.
Диабет провоцируют изменения кровеносных сосудов в глазах и сетчатки! К сожалению, увидеть это, опять же, человеческим глазом невозможно. Существует специальное оборудование у офтальмологов, благодаря которому можно увидеть, что желтоватой жидкости и сгустков крови в сетчатке слишком много… А если есть разрывы сетчатки — то это почти всегда диабет второго типа, несахарный.
Если давление повышено, то на глазах будут кровоточить сосуды, то есть вы увидите алые пятна на белках. Если не начать лечить гипертонию вовремя, это приведет однажды к отслоению сетчатки…
О повышенном холестерине свидетельствуют белые кольца вокруг радужной оболочки глаза. У стариков они могут возникать и просто так, но проверить уровень холестерина все равно стоит, несмотря на возраст! А холестерин в большом количестве вполне себе способствует инфаркту...
Глаза — это зеркало души, мы об этом уже говорили! Дело в том, что абсолютно та же технология, при которой диагностируется глаукома, позволяет поставить диагноз… шизофрения. Просто глаза начинают очень специфически двигаться.
При неврологических проблемах глаза могут начать… дергаться! Потому сетчатку и зрительный нерв обязательно проверяют, чтобы узнать, является ли причиной, к примеру, болезнь Паркинсона, или нужны дополнительные обследования.
Если образовались метастатические опухоли, то это обычно видно по глазам. В них появляются оттенки желтого! У женщин, как правило, это говорит о раке груди, у мужчин — о раке легких!
Если глаза навыкате — не врожденная проблема, а вдруг появилась, значит, вполне возможно, щитовидная железа избыточна активна, вырабатывает слишком много гормонов, и получаются отеки тканей вокруг глаз. Потому глаза выпученными и кажутся! Обязательно обследуйтесь в подобном случае.
Ну и, конечно, не стоит забывать, что проблемы со зрением как таковые — это далеко не всегда именно проблемы со зрением. Например, зрительный нерв может перестать нормально работать при тех или иных поражениях центральной нервной системы. И вообще, если офтальмолог проверил вам глаза всесторонне, но не может найти проблему — вам нужно комплексное обследование у всех других врачей.
Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам поменьше проблем со здоровьем!