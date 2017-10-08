Что такое похмелье и как с ним правильно бороться





Практически каждый взрослый человек хоть раз в жизни сталкивался с похмельем. Причём не обязательно лично – в созерцании страдающих родственников и друзей тоже мало приятного. Так что лучше заранее разобраться, как можно быстро вывести человека из этого состояния. И Joinfo.ua вам сейчас об этом расскажет.

Что происходит?

Мы не будем углубляться в биохимию, в сложные расчёты и прочее. Скажем просто. При употреблении определённого количества алкоголя, печень не успевает его полностью обезвредить, поэтому в крови начинают циркулировать различные неприятные химические вещества. И за их выведение активно берутся почки, которым для этого нужна вода. И определённое количество солей.





Собственно, похмелье – состояние организма, которое наступает из-за вот этого вот обезвоживания и потери электролитов. А также из-за некоторого загустения крови. Головная боль, частый признак похмелья, возникает в результате лёгкого кислородного голодания мозга, вызванного загустением крови и замедлением её скорости.

Но всё это вполне можно исправить.

Что делать?

Лучший вариант – не пить вообще. Серьёзно, если не знаешь свою норму, то лучше не пей. Это намного полезнее для здоровья. Но бывает и так, что вроде бы и норму знаешь, и все нужные условия соблюдал, а на следующее утро голова всё равно раскалывается. И с этим нужно что-то делать, причём срочно. Хотя довольно сложно заставить себя что-то делать в таком состоянии.

Итак, для начала надо избавиться от всех ещё не успевших впитаться токсинов. Спровоцировать рвоту и поставить клизму. Да, это неприятно, однако нет лучшего способа очистки организма. После этого хорошо бы использовать различные сорбенты, чтобы можно было вобрать оставшиеся токсины. Самый простой вариант – активированный уголь. 1 таблетка на 10 кг веса. Можно и больше.







Теперь можно заняться обезвоживанием и корректировкой электролитного баланса. Тут масса вариантов – минеральная вода, рассол, различные соки и импровизированные "коктейли". Либо же прекрасный препарат Регидрон – чистая смесь солей в идеальной для усвоения пропорции. Серьёзно, лично пробовал – эффект куда быстрее чем у прочих жидкостей. Да и вообще, это средство применяют в медицине для борьбы с обезвоживанием тяжелой степени – настолько оно эффективно.

Также неплохо помогают капельницы с физраствором, глюкозой и витамином С. Или же специальные солевые смеси. Этот способ используют для экстренного снятия похмельного синдрома и выведения из запоя.

И, кстати. Нет, классический вариант «похмелиться» не помогает. Он только усугубляет проблему, увеличивает обезвоживание и даёт дополнительную нагрузку на ещё не отошедшую от интенсивной работы печень.

После всего этого нужно что-то съесть. Опять же, чего-то, что не будет нагружать печень. То есть никакого жирного или жареного. Овощной салатик без майонеза, куриный бульончик, паровые котлетки, словом, что-то диетическое или даже вегетарианское .

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин желают вам, чтобы вы всегда помнили о своей норме и вообще, лишний раз не употребляли алкоголь. Хорошо провести время можно и без этой "помощи". Но если уж так получилось, то постарайтесь вспомнить наши советы.

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