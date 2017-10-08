Как избавиться от бородавок в домашних условиях





Бородка – косметический дефект кожи, не угрожающий здоровью человека. Но да, её можно устранить своими силами. Правда, процедура эта довольно травматичная, так что лучше не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам. Тем не менее Joinfo.ua расскажет вам, что можно попытаться сделать с бородавками своими силами.

Немного теории

Бородавка – доброкачественное образование на коже. Как правило – вирусной природы. Фактически, что бородавки, что папилломы, что кондиломы – суть разные проявления одного и того же вируса. Вируса папилломатоза человека. Это довольно неприятная штука, плохо поддающаяся противовирусной терапии, поэтому остающаяся в коже на неограниченно долгий срок.

И любое снижение иммунитета может стать причиной активизации этого неприятного вируса. Так что да, лучшая профилактика бородавок – отсутствие стрессов и укрепление организма. Тем не менее получается это далеко не всегда.





Бородавки - новообразования чётко очерченные, с ровными краями и ороговевшей поверхностью. В более тяжелых случаях они образуют обширные скопления. Причём на тех участках кожи, что регулярно подвергаются механическому воздействию. То есть стопы, кисти рук, локти, колени, ягодицы.

К счастью, данное образование не склонно к озлокачествлению. Не увеличивается, не болит, не раздражает кожу. Просто есть и мешается. Поэтому его удаляют.

Лечение

Лечение в основном симптоматическое, так как полностью уничтожить вирус в организме нереально. А вот устранить его проявления – очень даже. В косметологических клиниках всё происходит просто – либо иссечение тканей, либо криодеструкция. Быстро, немножко больно и не особо дорого.







В домашних условиях, в принципе, тоже можно срезать бородавки. Точнее, их ороговевшую поверхность. Но это не устраняет очага, поэтому со временем они снова появляются. А вот делать глубокие разрезы – это уже довольно опасно. Можно инфекцию занести случайно, а можно и вырезать не всё, что надо. Так что непосредственно этот способ мы вам не рекомендуем.

А воздействовать на бородавку различными натуральными химическими веществами – это вполне можно. Смысл прост – размягчить ороговевшую поверхность и добраться до центра. Это куда менее болезненно, но может занять некоторое время. Чаще всего используют следующие средства:



Сок одуванчика



Витамин С (раздавать таблетку до состояния порошка и смешать с лимонным соком)



Яблочный уксус



Чеснок



Берём вещество и либо напрямую наносим его на поверхность бородавки, либо смачиваем им ватный шарик, который и прикладываем, заклеиваем пластырем и оставляем на некоторое время. Повторять ежедневно до достижения желаемого результата. Сразу предупредим, ждать придётся довольно долго.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин предупреждают вас о том, что экономия на своём здоровье ни к чему хорошему не приводит. И что если уж вы решили устранять проблему – то доверьте это дело профессионалам. Будет быстрее и эффективнее.

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