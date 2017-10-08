Как правильно пить вино: советы от диетологов





С точки зрения грамотных диетологов, необходимо грамотно рассчитать размер употребляемой порции вина. И это зависит от того мужчина вы или женщина, передает Joinfo.ua.

Какая же доза здорового употребления

Специалисты отметили, что женщинам необходимо выпивать не 150мл алкоголя в день, а вот мужчинам дозу можно удвоить, но не выходить за пределы 300мл в день.

Калорийность вина

В одной порции красного сухого вина содержится примерно 152 калорий, а в белом – 100 калорий. При этом чувства насыщенности вино вам не дает, поскольку пищевой ценности оно не имеет. Именно поэтому важно обратить внимание на количество вина, которое вы подливаете себе в стакан, потому как от калорий, содержащихся в вине, полнеют быстро и незаметно.

Специалисты рекомендуют наливать одну порцию вина и растягивать ее, употребляя маленькими глотками.



«Налейте себе 60-90 миллилитров вина для начала. Таким образом вы предоставите себе возможность наполнить бокал дважды, не превысив калорийный порог», - конкретизировали диетологи.

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