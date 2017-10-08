Советы косметолога: топ-3 продукта полезных для кожи





Американский косметолог Эрин Гилберт считает, что незаслуженно опасным продуктам приписали способность вызывать аллергию и раздражения. Однако, это не так, передает Joinfo.ua.

Польза трех продуктов

Как для употребления в пищу, так и для наружного использования, косметолог выделила три основных продукта.

1.

Кофе





По мнению косметолога, кофе, являющий мощным природным антиоксидантом, имеет свойство защищать нашу кожу от от вредного воздействия свободных радикалов, а также ультрафиолета. В день она рекомендует выпивать до трех чашек кофе, но без сахара.

2.

Красное вино







Невероятно полезным для кожи оказалось и красное вино. Но только лишь в том случае, когда доза выпитого вина не превышает одного бокала в день, закусывая его фруктами. А вот для предпочитающих его закусывать шоколадом, она предупредила о возможных проявлениях аллергических реакций.

3.

Помидоры и томатный сок





Кожу в тонусе поможет также держать томатная паста или томатный сок. Помидоры имеют в своем составе витамины А, С и Е, бета-каротин, которые способны бороться с с угрями и пигментацией, придавая вашей коже здоровый вид.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что диетологи рассказали как правильно пить вино.

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