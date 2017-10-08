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Советы косметолога: топ-3 продукта полезных для кожи


Советы косметолога: топ-3 продукта полезных для кожи

Американский косметолог Эрин Гилберт считает, что незаслуженно опасным продуктам приписали способность вызывать аллергию и раздражения. Однако, это не так, передает Joinfo.ua.


Польза трех продуктов


Как для употребления в пищу, так и для наружного использования, косметолог выделила три основных продукта.


1.
Кофе



Советы косметолога: топ-3 продукта полезных для кожи

По мнению косметолога, кофе, являющий мощным природным антиоксидантом, имеет свойство защищать нашу кожу от от вредного воздействия свободных радикалов, а также ультрафиолета. В день она рекомендует выпивать до трех чашек кофе, но без сахара.


2.
Красное вино



Советы косметолога: топ-3 продукта полезных для кожи

Невероятно полезным для кожи оказалось и красное вино. Но только лишь в том случае, когда доза выпитого вина не превышает одного бокала в день, закусывая его фруктами. А вот для предпочитающих его закусывать шоколадом, она предупредила о возможных проявлениях аллергических реакций.


3.
Помидоры и томатный сок



Советы косметолога: топ-3 продукта полезных для кожи

Кожу в тонусе поможет также держать томатная паста или томатный сок. Помидоры имеют в своем составе витамины А, С и Е, бета-каротин, которые способны бороться с с угрями и пигментацией, придавая вашей коже здоровый вид.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что диетологи рассказали как правильно пить вино.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281758-news.html
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