Ученые доказали: спорт избавляет от депрессии и лечит душу





В издании American Journal of Psychiatry опубликованы результаты масштабного исследования. Ученые пришли к выводу, что у людей, которые не посещают спортзал, диагноз депрессия встречается на 44% чаще, чем у любителей спорта, пишет Joinfo.ua.





Спорт дарит вкус к жизни

По мнению ученых, спортивные граждане умеют быть дисциплинированными и упорными. Они правильно планируют свой день и все успевают, от чего чувствуют себя победителями. Тогда как их более ленивые соотечественники перестают ощущать вкус к жизни и впадают в депрессию.

Осенний марафон

Специалисты уверены, что особенно важно задуматься над увеличением своей физической активности в осенний период. В это время люди больше всего склонны впадать в меланхолию и депрессию. Чтобы в вашем теле был здоровый дух, вы всегда ощущали прилив сил и чувствовали желание жить полноценной жизнью - без спорта не обойтись.







Заведите собаку!

Тем же, кто никак не может себя заставить больше двигаться, советуют завести собаку. Выгул питомца по утрам и вечерам заменит вам утреннюю зарядку, в результате вы будете меньше болеть, и станете более счастливым.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что многие люди берут с собой домашних любимцев, когда им нужно снять деньги в банкомате, и демонстрируют в соцсетях, как их собаки служат надежной охраной от грабителей.

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