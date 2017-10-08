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Почему человек потеет под мышками: причины проблемы и ее решение


Почему человек потеет под мышками: причины проблемы и ее решение

Мы часто говорим о здоровье. Например, о прыщах, которые не стоит выдавливать. А как насчет гипергидроза — когда слишком сильно потеют подмышки? Что с ним делать, рассказывает Joinfo.ua!


Каким бывает гипергидроз?


Генерализованный — когда пота много по всему телу, и локальный — когда только в конкретных местах. Легкий — потливость умеренная, средний — неприятная, и тяжелый — обильная. Постоянный — не прекращается, ночной — только во сне.


А какие причины?


Врожденное — потовые железы могут изначально быть вот такими. Вирусные заболевания. Операции. Заболевания эндокринной системы. Климакс. Проблемы с женскими половыми органами, с сердцем, с нервной системой, с гормональным фоном. Побочные эффекты тех или иных медикаментов. Расстройства пищеварения. Беременность.


Что делать?


Вначале — посетить врача, чтобы он точно определил проблему! Помогут анализ мочи, крови, тест йодо-крахмальный. Может быть и так, что не удастся обойтись без рентгена, томографии или УЗИ. Дальше терапевт направит к тому врачу, который поможет устранить причину. А если нет особых болезней? Что делать, если проблема не связана с болезнями, которые вылечил — и гипергидроз прошел?


Белье нужно из натуральных материалов. Душ принимать надо регулярно. Диета. Обтирания влажным полотенцем. Антиперспиранты помогут снизить количество пота, а дезодоранты — скрыть его запах, но они не лечат, только маскируют, помните это… Могут прописать те или иные препараты: успокоительные, если потливость от нервов, ботокс, чтобы купировать потовые железы, очистку кожных пор, липосакцию, гормональную терапию…


А что можно сделать самому?



Почему человек потеет под мышками: причины проблемы и ее решение

Можно отварить кору дуба — на литр кипятка пять чайных ложек коры, варить час, а потом делать компрессы на места повышенной потливости. Можно смешать две чайных ложки самого обычного косметического глицерина с чайной ложкой спирта или лимонного сока, протирать раз в день при помощи ваты. Можно заварить пять чайных ложек шалфея на литр воды, кипятить десять минут, для сложных мест делать ванночки.


Операционный метод


Если ничего не поможет — будут заниматься хирургическим разрушением потовых желез. К сожалению, бывают и побочные эффекты. Так что стоит проконсультироваться даже не с одним, а лучше с несколькими врачами, послушать разные точки зрения.


Профилактика


Питайтесь здорово! Поменьше жареного и вообще вредного. Мойтесь почаще. И вовремя обращайтесь к докторам! Следите за своим телом, ведь оно обычно не просто «выпендривается», оно сигнализирует о проблемах. И о них стоит задуматься!



Почему человек потеет под мышками: причины проблемы и ее решение

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, что стоит делать, если вам кажется, что все в жизни плохо — вполне возможно, именно от этого подмышки потеют! Верьте в лучшее, и тогда, быть может, станет полегче? И вы перестанете так сильно перегружать организм стрессами… Все обязательно будет хорошо. Главное — по-настоящему этого хотеть.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281739-news.html
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