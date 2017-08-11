Трюк американской тяжелоатлетки собрал 300 тысяч просмотров за несколько дней

Тяжелоатлетка из США Самира Зейн Абве показала чудеса эквилибристики прямо во время своего отдыха на одном из пляжей страны, передает Joinfo.ua.
Пользователи оценили умение и гибкость Зейн Абве и ролик собрал за несколько дней более 300 тысяч просмотров. Предлагаем вам оценить гибкось акробатки вместе с нами.
А также полюбоваться фото из собственного аккаунта Самиры.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко наплминает, что украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила легенду Винус Уильямс и вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Торонто.