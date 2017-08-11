Великолепный век-3: смотреть 36 серию онлайн

Великолепный век - 99 серия онлайнфото: пресс-служба канала «1+1»Новая серия популярного турецкого сериала[/url] доступна для просмотра прямо сейчас на нашем сайтеВ 36 серии Хюррем Султан увидев фальшивую расписку понимает, что попала в ловушку Шах Султан. В Эдирне Шаху Хубан, представ перед повелителем, рассказала ему все о долге, о расписке и о покушении на нее. Падишах вызывает к себе Хюррем для разбирательств. Все уверенны, что Хасеки сможет выйти «сухой из воды», были повержены в шок узнав результаты беседы Султана с супругой.В дворце Топкавы во всю идут приготовления к свадьбе Хатидже и Хюсрева Паши. Однако Султанша не желает ничего слышать о помолвке, так как занята поисками могилы Ибрагима Паши. Шаху Кубан со всех сил старается помешать ей разыскать могилу Великого Визиря.Шехзаде Мустафа узнав о разбушевавшихся в Средеземном море пиратах принимает самовольное решение разбить их. Махидевран Султан остерегает сына от необдуманных действий, но тщетно. Рустем Паша доносит Султану о действиях наследника, от чего Сулейман приходит в гнев и отдает приказ принять необходимые меры.Хюррем пытается настроить Лютфи Пашу против Шах Султан, сообщив ему, что сердце его жены занято другим мужчиной. Сама же, Шах Султан пытается переманить на свою сторону Рустем Пашу рисуя ему сказочные горизонты и даже прибегает до угроз. Однако Рустем Паша находит такой выход из ситуации, что в корне меняет все обстоятельства.Все серии сериаламожно посмотреть

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