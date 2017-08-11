Дженнифер Энистон призналась, за что ненавидела Рэйчел Грин

Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Гринфото: google.com.uaАмериканская актрисав одном из недавних интервью рассказала о своих любимых средствах по уходу за телом и волосами. Также актриса пожаловалась, что ее супруг — актер— любит «одалживать» ее средства и пользоваться им сам.«Он берет у меня все, начиная от шампуня для волос и заканчивая зубной пастой... Любой продукт, который я наношу на лицо, он одалживает и пользуется сам... Он любит бриться и удалять все лишние волосы на лице, и мне это очень нравится! Я люблю, когда он так делает»,— призналась актриса.Заговорив о волосах,будто передернуло. Она вспомнила за что не любила, роль которой не один год играла в сериале «Друзья».«Я ненавидела свою прическу боб. Она совершенно не работала на меня. Мои волосы от природы очень волнистые, поэтому совершенно не подходили для такой прически... Как по мне, то это больше напоминало мне меховой мяч», — призналасьНапомним, ранеерассказал, чего избегает в браке с

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