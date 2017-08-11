Дженнифер Энистон призналась, за что ненавидела Рэйчел Грин

Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин фото: google.com.ua
Американская актриса Дженнифер Энистон в одном из недавних интервью рассказала о своих любимых средствах по уходу за телом и волосами. Также актриса пожаловалась, что ее супруг — актер Джастин Теру — любит «одалживать» ее средства и пользоваться им сам.
«Он берет у меня все, начиная от шампуня для волос и заканчивая зубной пастой... Любой продукт, который я наношу на лицо, он одалживает и пользуется сам... Он любит бриться и удалять все лишние волосы на лице, и мне это очень нравится! Я люблю, когда он так делает»,— призналась актриса.
Заговорив о волосах, Энистон будто передернуло. Она вспомнила за что не любила Рэйчел Грин, роль которой не один год играла в сериале «Друзья».
«Я ненавидела свою прическу боб. Она совершенно не работала на меня. Мои волосы от природы очень волнистые, поэтому совершенно не подходили для такой прически... Как по мне, то это больше напоминало мне меховой мяч», — призналась Энистон.
Напомним, ранее Джастин Теру рассказал, чего избегает в браке с Дженнифер Энистон.
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