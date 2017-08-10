Пигментация кожи: почему появляется и как избавиться





Гиперпигментация представляет собой интенсивную окраску кожи на отдельных ее участках и может появляться на таких участках, как лицо, шея, плечи, грудь, спина, передает Joinfo.ua.

Почему появляются пигментные пятна

У каждого человека кожа имеет определенный цвет благодаря такому веществу, как меланин. Если он находится в избытке, то у человека появляются веснушки и темные пятна на кожном покрове.

Причинами появления веснушек является длительное пребывание на солнце, беременность, нарушение гормонального фона, опухоль гипофиза, авитаминоз, побочные действия лекарственных препаратов, стрессы, хронические недосыпания, процессы старения.

Средства от пигментных пятен

Преимущество народной медицины в том, что данные средства натуральные и просты в использовании.

Вот некоторые из них:

Отбеливание лимонным соком





Витамин С, входящий в состав лимона, замечательно отбеливает кожу. Вам необходимо будет выжать немного сока из лимона на ватный спонж и протереть им лицо. После того, как сок полностью высохнет, смыть его водой. Для чувствительной кожи лимонный сок необходимо разбавить водой.

Отбеливание пахтой





Пахта – это натуральный продукт, содержащий молочную кислоту. Сое к пахты также наносят на пигментированные участки, дают высохнуть и смывают теплой водой. Усиливает действие пахты, если смешать ее с томатным соком из свежевыжатого помидора (не готовым томатным соком).

Маска-скраб из овса с лимонным соком





Полчашки овса необходимо смолоть на кофемолке и смешать с 2-3 ч.л. свежевыжатого лимонного сока. Ее также необходимо нанести на пигментированные участки кожи, подождать до полного высыхания и смыть водой. Эта маска способствует также отшелушиванию кожи.

Сок алое





Для того, чтобы отбелить пигментные пятна, сок алое наносят на проблемные участки и дают побыть на них 35-40 минут, затем смывают теплой водой. Сок алое также эффективен в борьбе с угрями, кожной сыпью и ожогами.

Сахар-рафинад





В сахаре-рафинаде содержится гликолевая кислота, которая является натуральным абразивом и является хорошим средством в борьбе с гиперпигментацией. Рафинадом необходимо протереть проблемные участки кожи так, чтобы не травмировать кожу. С помощью него омертвевшие клетки кожи на темных пятная отшелушиваются.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, как сохранить здоровье и красоту волос в жару.

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