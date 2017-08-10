Как уснуть всего за несколько минут – ученые





Американские ученые из Гарвардского университета рассказали, как очень просто побороть бессонницу. Многие из нас сталкиваются с ней, но мало кто знает эффективные способы уснуть быстро, передает Joinfo.ua.

По словам американских ученых , выполнив очень простое упражнение, можно заснуть всего за 1 минуту.

Как быстро заснуть

Чтобы легко и быстро заснуть, необходимо освоить специальную дыхательную технику. Бессонница уйдет, если вы освоите упражнение «4 – 7 – 8».





Медики отметили, что подобная дыхательная гимнастика успокаивает нервную систему и отлично снимает стресс.



Простое упражнение

Суть в том, что сначала нужно 4 секунды вдыхать воздух через нос, затем на 7 секунд необходимо задержать дыхание. После этого следует выдыхать ртом 8 секунд.

Ученые рекомендуют практиковать данное упражнение последовательно несколько раз, пока не придет ощущение засыпания.

Вам также будет любопытно узнать проверенный способ быстро уснуть – нужно приготовить очень вкусный напиток.

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