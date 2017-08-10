Дыня помогает эффективно бороться с инсультом и онкологическими заболеваниями





Специалисты изучили состав дыни и доказали, что некоторые вещества, содержащиеся в ней, оказывают благоприятное воздействие на человеческое здоровье, передает Joinfo.ua.

Чем богата дыня

Минералы, которые содержатся в этой культуре, предупреждают возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы и мозга, а также снижают риск появления тромбов в сосудах. А калий, который находится в составе дыни, благотворно способствует лечению гипертонии. Регулярное употребление дыни в пищу помогает предупредить риск возникновения онкологических заболеваний.





Также в дыне содержится фолиевая кислота и витамин А, которые благотворно влияют на состояние кожи и волос. Употребление этого продукта в пищу укрепляет иммунитет.



По словам ученым дыня помогает избавиться от бессонницы и оказывает помощь в поддержании организма в тонусе. К тому же дыня – это очень вкусно.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что летнее лакомство, такое как арбуз, подарит красоту лицу телу и волосам.

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