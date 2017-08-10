Кейт Аптон раскрыла секрет упругих ягодиц (видео)



Публикация от Kate Upton (@kateupton) Авг 4 2017 в 11:02 PDT.





Актриса и модель Кейт Аптонфото: социальная сеть InstagramАмериканская модель и актрисазнает все об идеальной фигуре, обладательницей которой, к слову, она и является. По словам знаменитости, чтобы добиться желаемых результатов, ей пришлось усердно потрудиться в спортзале.Звезда дала несколько советов своим поклонникам в Instagram, какие упражнения нужно выполнять, чтобы иметь возможность похвастаться аппетитными формами, и упругими ягодицами в особенности.«Для лучших результатов, я рекомендую вам подходить к тренировке с умом и использовать дополнительный вес, выполняя упражнения», — комментирует видео, на котором запечатлена в момент выполнения упражнения.Напомним, ранеепохвасталась грудью в кружевном белье

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