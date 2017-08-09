Как сохранить здоровье и красоту волос в жару





Летом волосы особенно страдают под палящим солнцем, а также на внешний вид воздействует уличная пыль. И что немаловажно, внешние признаки могут быть сигналом того, что волосяные луковицы тоже повреждены, передает Joinfo.ua.

Воздействие ультрафиолетовых лучей





Ультрафиолетовые лучи, попадая на волосы, способствуют разрушению волос изнутри. Происходит разрушение жирового слоя волосяной луковицы. Чешуйки, покрывающие волосы, постепенно отслаиваются, что впоследствии приводит к ослаблению волоса. Они тускнеют и ломаются.

Летний жаркий ветер для волос





Известно, что жаркий ветер высушивает кожу головы подобно фену. После этого часто может появляться перхоть. Плюс добавьте ко всему вышесказанному морскую воду, которая активно вымывает жизненно необходимый кератин. Тогда структура волос и вовсе разрушается и внешний вид волос оставляет желать лучшего.

Что же делать во избежание этого

Далеко не каждая женщина готова выложить приличную сумму денег на восстановление волос в салонах красоты, поэтому самое первое с чего нужно начать – это головной убор. А вот чтобы защитить кончики волос, их необходимо смазывать специальными увлажняющими средствами на основе масел жожоба, оливковое, кокосовое, льняное и пр.





Также можно в домашних условиях использовать маску для интенсивного увлажнения волос. Для нее вам понадобится: 3 ст л оливкового масла, 1 ч л лимонного сока, 1 желток. Данные компоненты нанести на только что вымытые влажные волосы, замотать полотенцем и подождать 20 минут. Затем смыть маску теплой водой и нанести ополаскиватель. И лучше, если волосы высохнут сами.

Ополаскиватель также приготовить в домашних условиях. Для него можно взять отвар из таких трав, как ромашка, крапива, череда, липа, мята, мелисса. Также можно заварить зеленый чай и добавить в него несколько капель уксуса.

Как использовать маски и ополаскиватель

Домашнюю маску рекомендуется использовать один раз в неделю, а ополаскивателем можно пользоваться после каждого мытья волос.

В летнее время года лучше отказаться от утюжков и плоек, чтобы не травмировать ваши волосы еще больше. Но а в случае необходимости их применения, наносить специальные средства для защиты волос.

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