Рак вылечат золотом: как без токсичности победить онкологию





Медиками было разработано лекарство против онкологических заболеваний на основе золота. На данный момент единственным действенным методом лечения рака является химиотерапия. Однако она слишком токсично влияет на весь организм в целом. Новейшие же лекарства предрекают стать низкотоксичными противоопухолевыми химиотерапевтическими препаратами, передает Joinfo.ua. Следует заметить, что по результатам проведенных исследований выяснилось, что курящие женщины втрое больше рискуют заболеть раком легких, чем курящие мужчины.

Рак вылечат золотом

Общеизвестный факт, что химиотерапия спасает от рака, однако наносит непоправимый вред организму человека. Что ж, из двух зол выбираем меньшее. Однако ученые решили исправить эту ситуацию.

Так, медиками разрабатывается лекарство на основе золота. Ожидается, что такие препараты смогут выступать как противоопухолевые химиотерапевтические медикаменты, которые отличаются от традиционных методов лечения от рака своей низкой токсичностью.

Новое средство на основе старого метода





Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, шотландские исследователи из университета Эдинбурга сделали соответствующее открытие. Согласно ему, при «приготовлении» медикаментов будут использовать золотую пыль и наночастицы серебра.

Новое средство было разработано на основе старого метода. Ранее частицы металлов также использовали в лечении рака. Так, обычно наночастицы служат средством для удаления опухолей.

С их помощью лекарственное средство «притягивается» в место поражения. Также металлы выступают в роли средства для доставки препарата.

Золотая панацея





Исследователи из Шотландии выяснили, что наночастицы также можно использовать для усиления действия активного вещества. Ведь золото ускоряет многие реакции в организме человека.

По задумке, теперь в организм сначала будут вводить атомы золота, которые будут непосредственно «прикрепляться» к опухоли. Затем будет отдельно введено лекарство. И уже непосредственно в очаге поражения медпрепарат будет «собран».

Таким способом можно «включить» химиотерапию уже в самой опухоли, исключив токсическое воздействие на остальные, здоровые клетки организма человека.

Напомним, что здоровое питание очень важно для человека, ведь оно в первую очередь защищает наш организм от возникновения различных заболеваний. Так, здоровое питание подразумевает не только витамины и минералы, но и антиоксиданты в продуктах нашего с вами рациона.

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