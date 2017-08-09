"Реал" - "Манчестер" 8 августа, результат: как сыграли в матче за Суперкубок УЕФА 08.08.2017, счет, видео голов





Болельщики по всему миру вчера, 8 августа 2017 года, внимательным образом отслеживали футбольный поединок между мадридским "Реалом" и "Манчестером" из одноименного города. Игра прошла в рамках финала Суперкубка УЕФА.Во вторник, 8 августа, мадридский «Реал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка УЕФА.На протяжении семидесяти минут «королевский клуб» не давал усомниться в своем превосходстве. Открыть счет подопечным Зидана удалось на 24 минуте матча. После длительной осады штрафной англичан Карвахаль забросил мяч на Каземиро, который, оторвавшись от защитников, легко поразил ворота Де Хеа - 1:0.Второй мяч случился на 52 минуте встречи. Бэйл изящным пасом вывел Иско на рандеву с голкипером «МЮ». Один из лучших дриблеров «королевского клуба» не промахнулся, направив мяч в дальний угол ворот соперника - 2:0. А вот затем «Реал» начал сдавать позиции.Постепенно-постепенно инициатива перешла к «Юнайтед». А на 62 минуте «красные дьяволы» и вовсе смогли сократить отставание в счете. С хитрым ударом Матича справился кипер «королевичей» Навас, однако тут как тут появился Лукаку, который добил мяч в пустые ворота - 2:1.Отметим, что Криштиану Роналду вышел на поле только на 83-й минуте, но чем-либо заметным запомниться не успел.В итоге 2:1 - непростая победа «Реала», который в четвертый раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. Напомним, что следующую встречу «королевский клуб» проведет уже в чемпионате Испании, где 20 августа сыграет с «Депортиво». Что же касается «МЮ», то он в первом туре чемпионата Англии сыграет против «Вест Хэма». Игра состоится 13 августа.

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