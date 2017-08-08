Подорожник и его полезные свойства: вылечит желудок и поможет при ангине





Подорожник богат кальцием, это общеизвестный факт. Но тут не только в кальцие дело, ведь подорожник еще много чем полезен. Давайте поговорим о лечебных свойствах подорожника, предлагает Joinfo.ua.

Как заготавливать подорожник

Листья, цветки и стебли подорожника лучше всего собирать после цветения и до того, как появились семена. Листья лучше всего будут действовать через два месяца после того, как подорожник начал цвести.

А вот семена можно собирать, как только созрели! Корни же полезнее всего осенью. Стебли стоит срывать не руками, а срезать ножницами или секатором.

Если вы собираете подорожник, чтобы лечиться им в течение года — засушите сырье! Желательно — в прохладном темном месте, и не стоит собирать растение в дождь или по росе, чтобы не сгнило, пока будет сушиться. Хранить его лучше всего в коробках из дерева.

Что с подорожником делать

Например, можно столовую ложку измельченной массы подорожника залить стаканом кипятка, настоять (час) и процедить. Подорожник обладает сильным противовоспалительным действием, им надо промывать раны, нарывы и даже фурункулы! Это полезнее, чем просто прикладывать листок.





Как готовить сок из растения

Собрать листья, помыть, высушить на полотенце, потом ошпарить кипятком. Затем листья нужно прокрутить через мясорубку и отжать через ткань. Вот и сок! Если он очень густой, нужно добавить воды и покипятить немножко. Тоже очень полезно от любых воспалений!

Как пользоваться свежими листьями

Очень просто: вымыть, а затем выложить на ранку, укус насекомого, нарыв. Держать листья на ране придется часа два-три, притом в несколько слоев, а потом заменять. Промывать настоем явно удобнее! Если же листья у вас есть только сушеные — просто размочите их.

Что еще можно делать с настоем и соком?

Принимать при кашле, притом абсолютно любого происхождения. Настой поможет эпителию дыхательных путей работать лучше, а из бронхов уберет слизь! Можно полоскать горло при ангине, только поговорите об этом с врачом!

А из сока можно сделать противопростудный сироп, размешав его с медом. Рекомендуется принимать четыре раза в день по 1 столовой ложке.

Помогает при проблемах с пищеварением

Гастриты, язвы, воспаления и даже геморрой — во всех случаях поможет подорожник! При язве смешайте чайную ложку сушеных листьев с чайной ложкой шалфея, залейте кипятком, затем жидкости нужно дать настояться.

При гастрите залейте кипятком две чайные ложки семян и настаивайте двенадцать часов, а пить лучше на ночь. Кроме того, сок убирает боль в животе, повышает кислотность. А листья с медом вообще помогают при любых проблемах с пищеварением!





Уход за кожей

Ванночки с настоем подорожника убирают трещины на ногах. К мозолям нужно прикладывать листья. Ванночки для рук можно делать из листьев подорожника, календулы и ромашки. Можно смешивать настой со сливочным маслом и медом, чтобы мазать им руки.

Компрессы увлажняют кожу лица, особенно если чередовать горячие с прохладными. Сухую кожу можно протирать разведенным соком, а жирную — замороженным настоем. Кроме того, можно полоскать настоем подорожника волосы.

Только помните…

Что при повышенной кислотности лучше внутрь подорожник не принимать, а если у вас есть склонность к образованию тромбов, вообще забудьте про это растение.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает: свой гороскоп здоровья вы можете посмотреть здесь. Будьте здоровы и правильно лечитесь!

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