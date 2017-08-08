Доктор Комаровский о составе солнцезащитного крема для детей





Один из самых популярных медийных педиатров Украины - доктор Евгений Комаровский, в который раз выдал очередную порцию полезной информации для тех родителей, которым не безразлично, как правильно защитить свое чадо от воздействия солнечных лучей, передает Joinfo.ua.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как защитить ребенка от укусов насекомых.

В своем микроблоге Евгений Комаровский не однократно дает безвозмездные советы мамам о лечении и предотвращении болезней у детей.

Состав солнцезащитного крема

На этот раз доктор Комаровский рассказал подписчикам, что должно входить в состав солнцезащитного крема для ребенка.



Как оказалось это всего 2 компонента – оксид Цинка и Диоксид Титана. Данные компоненты в креме смогут защитить нежную кожу малыша от УФ-лучей.





Подписчики знаменитого доктора поблагодарили его за полезную информацию начали обсуждения наименований кремов, которые они используют.

Ранее мы сообщали, доктор Комаровский рассказал о котах и детях. Медийный доктор объяснил родителям есть ли опасность от питомца в доме.

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