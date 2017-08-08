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От картофеля не поправляются – ученые обнаружили новые факты


От картофеля не поправляются – ученые обнаружили новые факты

Как известно, в картофеле содержатся углеводы, которые при недостаточном расходовании энергии, старательно преобразовываются в глюкозу, которая способствует жировым отложениям, сообщает Joinfo.ua.


Новое открытие исследователей


Но недавно ученые из университета Макгила, что в Канаде, обнаружили в картофеле большое содержание «хороших» полифенолов, способствующих снижению веса.


Что такое полифенолы


Полифенолы – это растительные компоненты, которые являются мощнейшими естественными антиоксидантами. Полифенолы содержатся в винограде, шоколаде, чае, яблоках, гранатовом соке, клюкве, а теперь и в картофеле.


Ведущий специалист о картофеле


Ведущий специалист центра исследований Стэн Кьюбоу рассказал об удивлении его и сотрудников центра тому факту, что картофель оказался настолько полезным, несмотря на общепринятое мнение. А также напоминают, что съедая 30 картофелин в день, вы должны помнить о том, что от этого вы вряд ли станете стройнее. А подходить к вопросу о питании нужно с умом.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко рекомендует вам прочесть статью о Еве Экеблад - ученой, которая подарила миру картофель.


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