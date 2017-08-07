Глобальное потепление: все беды от Солнца

Что только не называли причиной глобального потепления! Даже одноразовые стаканчики из-под кофе. А теперь вот ситуация стала ещё интереснее: учёные считают виноватой Звезду по имени Солнце, сообщает Joinfo.ua.
Заведующий главной российской обсерваторией, занимающейся космическими исследованиями, Хабибулло Абдусаматов, уверен, что углекислый газ не является причиной глобального потепления! Солнце, Солнце и ничего, кроме Солнца! «Вода дала, вода взяла», как говорится — так что и Солнце, дающее жизнь, вполне может давать и то, что сейчас считают экологической катастрофой!
А конкретнее — Солнце излучает слишком много энергии. Настолько много, что уровень её интенсивности влияет на Землю именно так, что во многих странах уже давно не бывает зимы, а жара порой становится невыносимой! Учёные взяли из скважин в Антарктиде и Гренландии пробы льда, и оказалось, что потепление глобального масштаба случались ещё задолго до того, как люди начинали промышленную деятельность как таковую. Так что и углекислый газ — не причина, а следствие, так как вырабатывается он вследствие потепление температуры воды Мирового океана. А отчего вода теплеет? Конечно, от Солнца!
Абдусаматов убежден — про парниковую пленку это все выдумки. Нет никакой защиты от солнечного излучения, кроме, непосредственно, атмосферы! Напротив, атмосфера успешно нагревается углекислым газом, которые поднимается в ее верхние слои и там делится своим теплом! Потому всё в природе — беспрестанный круговорот, и абсолютно ничто не разрушается, вызывая потепление — это просто естественные процессы.
Верхние слои Мирового океана, говорит ученый, внезапно остыли. А значит, тепловой максимум достигнут! Теперь, вслед за потеплением, начнется похолодание. Земля получает от Солнца уже меньше энергии, чем лет двадцать назад. Потому к 2040 году нам всем предстоит ожидать климатического минимума — примерно к 2055 году станет совсем холодно, примерно как в семнадцатом веке в Европе и Америке, когда в Голландии замёрзли каналы, а в европейских столицах — Темза и Сена.
А к началу двадцать второго века температура вновь начнёт повышаться. Всё действует по принципу «туда-сюда», если уже упрощать. Температура повышается, затем понижается. Парниковый эффект вообще ни при чём, промышленность никак ни на что не влияет. Киотский протокол, призванный ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу, можно спокойно отложить лет на сто, да и там изучить ситуацию заново. Абдусаматов уверен — Солнце, звезда, дарующая нам жизнь, сама решает, что ей делать с нашей Землёй.
Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн может отметить одно: какой бы ни была температура воздуха и в какой точке Земли, она всё равно приспособлена к жизни человека. А если однажды что-то критически изменится - что ж, не зря ведь на Марсе нашли воду! Человек везде выживет, такова уж его природа. Хотя если во всем и вправду виновато Солнце, то ситуация действительно совсем не страшная. Не зря же оно дарует нам жизнь!