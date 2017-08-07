Глобальное потепление: все беды от Солнца





Что только не называли причиной глобального потепления! Даже одноразовые стаканчики из-под кофе. А теперь вот ситуация стала ещё интереснее: учёные считают виноватой Звезду по имени Солнце, сообщает Joinfo.ua.





Кто так сказал?

Заведующий главной российской обсерваторией, занимающейся космическими исследованиями, Хабибулло Абдусаматов, уверен, что углекислый газ не является причиной глобального потепления! Солнце, Солнце и ничего, кроме Солнца! «Вода дала, вода взяла», как говорится — так что и Солнце, дающее жизнь, вполне может давать и то, что сейчас считают экологической катастрофой!

А конкретнее?

А конкретнее — Солнце излучает слишком много энергии. Настолько много, что уровень её интенсивности влияет на Землю именно так, что во многих странах уже давно не бывает зимы, а жара порой становится невыносимой! Учёные взяли из скважин в Антарктиде и Гренландии пробы льда, и оказалось, что потепление глобального масштаба случались ещё задолго до того, как люди начинали промышленную деятельность как таковую. Так что и углекислый газ — не причина, а следствие, так как вырабатывается он вследствие потепление температуры воды Мирового океана. А отчего вода теплеет? Конечно, от Солнца!





Нет никакой «парниковой пленки»!

Абдусаматов убежден — про парниковую пленку это все выдумки. Нет никакой защиты от солнечного излучения, кроме, непосредственно, атмосферы! Напротив, атмосфера успешно нагревается углекислым газом, которые поднимается в ее верхние слои и там делится своим теплом! Потому всё в природе — беспрестанный круговорот, и абсолютно ничто не разрушается, вызывая потепление — это просто естественные процессы.

Скоро похолодает

Верхние слои Мирового океана, говорит ученый, внезапно остыли. А значит, тепловой максимум достигнут! Теперь, вслед за потеплением, начнется похолодание. Земля получает от Солнца уже меньше энергии, чем лет двадцать назад. Потому к 2040 году нам всем предстоит ожидать климатического минимума — примерно к 2055 году станет совсем холодно, примерно как в семнадцатом веке в Европе и Америке, когда в Голландии замёрзли каналы, а в европейских столицах — Темза и Сена.

А что же будет потом?

А к началу двадцать второго века температура вновь начнёт повышаться. Всё действует по принципу «туда-сюда», если уже упрощать. Температура повышается, затем понижается. Парниковый эффект вообще ни при чём, промышленность никак ни на что не влияет. Киотский протокол, призванный ограничить выбросы парниковых газов в атмосферу, можно спокойно отложить лет на сто, да и там изучить ситуацию заново. Абдусаматов уверен — Солнце, звезда, дарующая нам жизнь, сама решает, что ей делать с нашей Землёй.





Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн может отметить одно: какой бы ни была температура воздуха и в какой точке Земли, она всё равно приспособлена к жизни человека. А если однажды что-то критически изменится - что ж, не зря ведь на Марсе нашли воду! Человек везде выживет, такова уж его природа. Хотя если во всем и вправду виновато Солнце, то ситуация действительно совсем не страшная. Не зря же оно дарует нам жизнь!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263855-news.html