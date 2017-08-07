Антиоксиданты для молодости кожи: самая обычная еда

Мы уже писали о том, как антиоксиданты, содержащиеся в кофе, замедляют старение и улучшают работу мозга. Но не только кофе богат антиоксидантами! Давайте более подробно рассмотрим продукты питания, содержащие антиоксиданты, и их пользу, предлагает Joinfo.ua.





Зачем нужны антиоксиданты

Главное, что антиоксиданты делают — это препятствуют старению клеток. А значит, и старению всего тела как такового! Свободные радикалы, которые образуются в организме от любой нагрузки, включая обычный стресс, могут нанести непоправимый урон здоровью и красоте — а антиоксиданты с ними борются! Именно благодаря употреблению антиоксидантов организм чувствует себя здоровым и бодрым — по крайней мере, пока его и правда снабжают антиоксидантами в должной мере. Но в чём же находятся эти самые волшебные компоненты, кроме как в таблетках?

Антиоксиданты в таблетках

Нет, это не какие-то специальные супертаблеточки. Это всего лишь витамины — Е и С! А ещё — астаксантин, каротеноиды, глутатион — они наиболее полезны для кожи, а значит, и для красоты. Кроме того, бывает ещё множество других полезных антиоксидантов: например, флавоноиды очень полезны для глаз, не зря же так часто советуют при проблемах со зрением есть чернику, естественный их источник! И не только в чернике содержатся вкусные и полезные элементы…

Ягоды как таковые

Голубика, черника, клубника — да и в целом свежие ягоды — содержат такие антиоксиданты, как галлоновая кислота, кислота венилиновая, феруловая, эллаговая и кверцетин. Антоцианин, также очень полезный для кожи, в основном содержится в популярной нынче ягоде асаи. Благодаря действию этих веществ коллаген разрушается медленнее, и морщины появляются реже!





Гранаты

А в гранатах содержится незаменимый антиоксидант пуникаголин — он защищает кожу от акне, или, проще говоря, от прыщей. Благодаря содержащемуся в этих фруктах полифенола коллаген вырабатывается быстрее — а значит, морщины попросту не успевают появиться! Так что гранат и вправду незаменим.

Зеленый чай

В зеленом чае содержится катехин. Он предотвращает инсульты и инфаркты, препятствует образованию глаукомы, и даже холестерин нормализует! Заодно — убирает круги под глазами, делает кожу лица светлее, и, как гранаты, убирает акне.





Яблоки

В яблоках содержатся кварцетин и катехин, а значит, они могут не только помочь коже долго оставаться гладкой, но и снизить риск рака и диабета! Великолепный фрукт, не правда ли?

Красный виноград

Ресветарол, который содержится в красных сортах винограда, защищает кожу от воздействия ультрафиолета! А значит, можно не гоняться за кремами с высоким уровнем противосолнечной защиты, а просто есть виноградик! Кстати, тот же эффект — у черного шоколада. И, как это ни странно — у самой обычной капусты брокколи!





А также...

Чеснок — главное средство в борьбе с уже упомянутыми свободными радикалами! Так что употребление чеснока поможет вам дольше выглядеть молодо! Кроме того, для гидратации кожи вам поможет арбуз, а помидоры, помимо той же задачи, займутся профилактикой рака.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн очень надеется, что ваше питание будет не только здоровым, но и вкусным, и что вы долгие годы будете выглядеть и чувствовать себя прекрасно!

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