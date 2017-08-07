Почему нельзя сидеть на холодном: как можно простудить почки





Учителя в школе, мамы и бабушки были уверены, что, если вы ослушаетесь, то непременно заболеете. Но так ли это? Постараемся ответить на этот вопрос с помощью консультации дипломированного специалиста, врача-уролога. Главный вопрос, почему возникает заболевание почек и мочеполовой системы, и связано ли это с сидением на холодном, разъясняет Joinfo.ua. Ранее ученые рассказали, что случается с телом человека, когда он каждый день пьет пиво.

Влияние температур на почки





Почки в нашем организме защищены многими слоями ткани и находятся далеко от поверхности. Наш организм имеет уникальную способность поддерживать температуру тела на необходимом уровне.

И когда она снижается на несколько градусов, появляются явные симптомы переохлаждения организма. Оно может проявляться как в легкой, так и в тяжелой форме: потеря координации, ускорение сердцебиения, снижение реакций, кома.

Естественно, человек, скорее всего, не будет продолжать сидеть на холодном в таком состоянии. Переохладиться наш организм может в случае, если находиться на морозе голыми, проспав несколько часов. Но тогда, медицинская помощь нужна будет не только почкам, но и мочевой системе, в первую очередь.

Эксперимент в США





Около 30 лет назад в Америке провели эксперимент, в котором изучали, как влияет температура на почки грызунов. Почки, в закрытом состоянии, охлаждали до 30-ти градусов и нагревали до 40-ка.

В реальности такое влияние температур в такой форме на почки практически невозможно. Но функции и структура органов менялись больше при нагревании, а низкие температуры не наносили вреда.

Значит, можно сделать вывод, что низкие температуры не так страшны для почек, как об этом говорят, тем более что охладить сами органы в реальности нельзя.

Холод не так уж и страшен?





В нашей жизни существует множество причин, влияющих на работу почек. Это и опухоли, и огромное количество современных лекарств, и перемена артериального давления. Холод не может быть таким фактором.

А вот пиелонефрит (воспаление почек) появляется, в основном, из-за бактерий, попадающих из мочевого пузыря, либо при нарушении работы мочевого канала.

Примером могут быть камни в мочеточнике, мешающие правильному оттоку мочи. И это заболевание встречается куда реже того же цистита или уретрита (воспаления мочеполовой системы), которые, наверняка, перенесли огромное количество женщин.

Ранее мы рассказывали, как можно снизить высокое давление без таблеток.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263790-news.html