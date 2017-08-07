Почему нельзя сидеть на холодном: как можно простудить почки

Учителя в школе, мамы и бабушки были уверены, что, если вы ослушаетесь, то непременно заболеете. Но так ли это? Постараемся ответить на этот вопрос с помощью консультации дипломированного специалиста, врача-уролога. Главный вопрос, почему возникает заболевание почек и мочеполовой системы, и связано ли это с сидением на холодном, разъясняет Joinfo.ua. Ранее ученые рассказали, что случается с телом человека, когда он каждый день пьет пиво.
Почки в нашем организме защищены многими слоями ткани и находятся далеко от поверхности. Наш организм имеет уникальную способность поддерживать температуру тела на необходимом уровне.
И когда она снижается на несколько градусов, появляются явные симптомы переохлаждения организма. Оно может проявляться как в легкой, так и в тяжелой форме: потеря координации, ускорение сердцебиения, снижение реакций, кома.
Естественно, человек, скорее всего, не будет продолжать сидеть на холодном в таком состоянии. Переохладиться наш организм может в случае, если находиться на морозе голыми, проспав несколько часов. Но тогда, медицинская помощь нужна будет не только почкам, но и мочевой системе, в первую очередь.
Около 30 лет назад в Америке провели эксперимент, в котором изучали, как влияет температура на почки грызунов. Почки, в закрытом состоянии, охлаждали до 30-ти градусов и нагревали до 40-ка.
В реальности такое влияние температур в такой форме на почки практически невозможно. Но функции и структура органов менялись больше при нагревании, а низкие температуры не наносили вреда.
Значит, можно сделать вывод, что низкие температуры не так страшны для почек, как об этом говорят, тем более что охладить сами органы в реальности нельзя.
В нашей жизни существует множество причин, влияющих на работу почек. Это и опухоли, и огромное количество современных лекарств, и перемена артериального давления. Холод не может быть таким фактором.
А вот пиелонефрит (воспаление почек) появляется, в основном, из-за бактерий, попадающих из мочевого пузыря, либо при нарушении работы мочевого канала.
Примером могут быть камни в мочеточнике, мешающие правильному оттоку мочи. И это заболевание встречается куда реже того же цистита или уретрита (воспаления мочеполовой системы), которые, наверняка, перенесли огромное количество женщин.
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