



Не так давно мы писали о том, как вовремя остановиться и "не переборщить", если вы очень любите кофе. Как известно, во всём нужно знать меру, но при этом даже яд в малых дозах может быть полезен! Потому давайте поговорим о том, сколько нужно выпивать кофе, чтобы этот напиток был не ядом, но лекарством, предлагает Joinfo.ua.





Вреден ли кофе?

Вреден, безусловно. Если переборщить, как мы уже говорили. Знаете ли вы, на чём построен принцип гомеопатии? На том, что человека лечат очень малыми дозами яда, вырабатывая у него иммунитет. А как лечились короли Средневековья? Они и не лечились, в общем — они принимали яды, чтобы, когда враги вздумают их отравить, ничего не получилось. Потому и болели только тем, чем специально заразить, подсыпав что-то в чашку не получится.

А кофе… Кофе вызывает болезни сердца, кофе вызывает зависимость, кофе вызывает проблемы с поджелудочной… Опять же, если перестараться. Конечно, если у вас, например, панкреатит, нормой в день станет одна чашка — больше попросту организм не переварит. Но для здорового человека существует причина пить кофе по три чашки!

Чем полезен кофе?

Вы же знаете, что абсолютно всё в организме зависит от активности мозга. Мозг посылает сигнал — органы его выполняют. Сигнал может быть любым — от «поднять руку» до «не стареть», тут уже вопрос в том, насколько мозговая активность высока. Есть даже теория, что при высокой активности мозга паранормальные способности становятся вовсе не «пара-», а вполне нормальными! И вот, кофе повышает эту самую мозговую активность. Конечно, не все сразу же овладеют искусством телекинеза, например. Но не стареть, не болеть, хорошо себя чувствовать — разве плохо?.. Не зря американцы уже давно рекомендуют кофе неврологическим больным — тем, у кого проблемы с активностью мозга, - в обязательном порядке.





Так а почему именно три чашки?

А вот по этому поводу знаменитая газета Daily Mail говорит однозначно: целых две исследовательских группы проводили исследование, совершенно не связанное с работой друг друга! И в ходе этого исследования оказалось, что риск ранней смерти — видимо, именно в силу повышения мозговой активности! - кофе снижает! Кроме того, в Annals of Internal Medicine уверены: кофе снижает риск заболеваний печени (потому что способствует пищеварению, конечно же!), а также проблем с кровообращением (видите, решить этот вопрос можно и без алкоголя!).

А как кофе снижает риск смерти?

Риск смерти в нестаром ещё возрасте снижается на 18% возле не из-за кофеина. Дело в том, что в кофе содержатся антиоксидантные растительные соединения. Они снимают воспаление, а также помогают иммунной системе работать как надо. А это замечательный результат! Не зря кофе повышает сниженное давление, не зря помогает проснуться. По сути, всё то, что в организме работает недостаточно хорошо, «оживает» от кофе. Конечно, пить много его нельзя - «одно лечишь, другое калечишь». Но чем помешают три чашки?..





Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн предлагает не забывать также о содержании в кофе его основного компонента - кофеина (он содержится и в чае!), благодаря которому кофе и помогает проснуться. И о том, что да, кофеин может быть вреден - а может быть и полезен, особенно вкупе с антиоксидантами! Так что пейте кофе на здоровье, только знайте меру!

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