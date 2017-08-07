Зенит - Спартак, как сыграли, обзор: счет, результат матча от 06.08.2017, видео голов





Вчерашний футбольный вечер многие российские болельщики запомнят надолго. Ведь в рамках четвертого тура футбольной премьер-лиги в очном противостоянии сразились петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Игра выдалась знаменательной на события.В воскресенье, 6 августа, петербургский «Зенит» разгромил столичный «Спартак» в центральном матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и закончилась со счетом 5:1. Обилие голов приятно удивило болельщиков хозяйской команды, чего не скажешь о почитателях "народной команды".Интересно пояснить, что несмотря на то, что команду из города с берегов Невы многие эксперты считали фаворитом этой игры, но почти никто из них не мог предположить, что "Зенит" одержит настолько убедительную победу. Видимо, "Спартак" до сих пор не может отойти от ощущения того, что он наконец-то за многие годы сумел взять чемпионский трофей, что случилось в прошлом сезоне.В составе петербургской команды голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доминико Кришито, Далер Кузяев, еще один гол на свой счет записал Артем Ребров, внесший мяч в сетку своих ворот.У «Спартака» гол престижа с пенальти забил Квинси Промес.Вместе с этим напомним, что следующий свой матч сине-бело-голубые проведут 9 августа в гостях у «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с тульским «Арсеналом».

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