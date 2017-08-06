Сирия последние новости сегодня, 06.08.2017: обзор карты боевых действий на сегодня, 6 августа, в Сирии





Самые последние новости, поступающие сейчас из Сирии, вновь и вновь наполненными тревожными данными. Как не трудно догадаться, террористические группировки, коих на территории страны большое количество, совершенно не думают складывать оружие. Напротив, по отдельным направлениям фиксируется повышенная активизация боевиков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном особо указал американскому коллеге на необходимость строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии.Как сообщалось ранее, переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли на полях саммита АСЕАН в Маниле. Стороны обсудили дальнейшие шаги по урегулированию кризиса в Сирии, в том числе в развитие меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе САР.Лавров акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности арабской, а также положений резолюций Совета Безопасности ООН, заложивших основу продвижения политического процесса в стране, уточнили в МИД РФ.Кроме того, высокопоставленные дипломаты обсудили внутренний конфликт на Украине и другие актуальные темы международной повестки дня.Авиаудары международной коалиции в районе сирийской Ракки способствуют укреплению терроризма. Об этом заявил глава Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, который встретился с председателем правительства Сирийской Арабской Республики Имадом Хамисом.«Западные страны и США принимают подозрительные меры, которые идут в русле укрепления терроризма и снижения безопасности в регионе», - подчеркнул иранский политик.Ранее стало известно о том, что более 40 человек погибли в результате авиаударов международной коалиции по кварталам Ракки. Об этом сегодня утром сообщал наш сайт n4k.ru.Сегодня с раннего утра населенный пункт подвергся мощнейшей бомбардировке, как с воздуха самолетами ВКС РФ и ВВС САР, так и наземной артиллерией. ВС САР обстреливает ас-Сухна Значительную роль в конечном успехе сыграло то, что были захвачены горы Тантур, расположенные к западу от города.Овладев этими высотами, сирийские бойцы сумели подавить огнем противника и заставить покинуть заранее подготовленные, хорошо укрепленные позиции. В отличие от предыдущих попыток штурма, которые заканчивались неудачно, либо с небольшими территориальными приобретениями, на этот раз командование решило сперва взять город в клещи, учитывая то, что у боевиков было банально недостаточно сил дабы помешать этому.Окружив населенный пункт с трех сторон, сирийская армия предприняла новую попытку выбить террористов и на этот раз все получилось, как нельзя лучше. Боевики, находясь под сильным артиллерийским огнем, при этом атакуемые с трех направлений начали паниковать, и оставляя свои позиции бежать на север.Однако, здесь их ждала засада. Командование ВС САР, предвидя возможные варианты развития ситуации, приказало занять небольшой участок дороги на Дейр-эз-Зор, вынудив террористов передвигаться по пустыне. Даже находясь среди раскаленного песка и камней под жарким солнцем, боевики не могли чувствовать себя в безопасности, так как постоянно подвергались атакам российской авиации.Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России по решению ВС) обстреляли сегодня из минометов жилые районы сирийского города Дейр эз-Зор.По данным телестанции «Аль-Ихбария», шесть человек погибли при обстреле кварталов Эль-Джура и Эль-Кусур со стороны ИГИЛ. Отмечается, что восемь человек пострадали.Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли при обстреле жилых кварталов города Дейр эз-Зор боевиками ИГИЛ.

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