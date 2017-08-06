Новости Новороссии сегодня, 6 августа 2017: сводки ополчения, обстановка в Донбассе сейчас, новости ЛНР и ДНР на сегодня, 06.08.2017

Актуальная информация из Донбасса, приходящая в большом количестве в эти дни, свидетельствует о продолжающемся нагнетании обстановки в регионе. Украинская армия вновь и вновь получает преступные приказы из Киева, а затем наносит удары по мирным кварталам Донбасса. Ополченцы Новороссии до последнего стараются не отвечать на киевские провокации.Последние новости Новороссии сегодня, 06.08.2017
Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские волонтеры вывозят оружие из Донбасса с целью последующей перепродажи на Украине.
Украинские волонтеры прикрываются участием в гуманитарных миссиях, а на деле «поставили на поток вывоз оружия и боеприпасов» из Донбасса, чтобы затем обменять их на продукты и обмундирование.
По его словам, подобная сделка была осуществлена волонтерами с солдатами 53 механизированной бригады в Артемовске. Тогда украинские добровольцы вывезли гранаты, стрелковое оружие и патроны. Басурин добавил, что волонтеры из «Армии SOS» ведут переговоры с военными 28 отдельной механизированной бригады о передаче новой партии оружия.
Жители подконтрольного киевским властям населенного пункта Золотое за прошедшие семь дней написали более 20 заявлений о мародерстве, разбоях и грабежах, в которых подозревают солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.
По его словам, прибывшие украинские военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются грабежами, а также нелегально занимают помещения мирных граждан в районе населенного пункта Золотое Луганской области.
Марочко также отметил, что число заявлений, в которых жители поселка обвиняют солдат ВСУ в мародерстве и грабежах, выросло до 20. Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 6 августа 2017: ситуация в ДНР и ЛНР сейчас
Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики 37 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
"Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Славяносербск, Молодежное, Желобок, Логвиново и Калиново. Всего по территории Республики было выпущено 37 мин", - заявил он.
"При обстрелах ВСУ применяли 120 и 82 мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие", - уточнил подполковник.
Всего за минувшие сутки киевские силовики семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
Украинские силовики открыли огонь из систем залпового огня "Град" по позициям подразделения "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) на мариупольском направлении, заявили в оперативном командовании ДНР.
Как отметил представитель командования, военные обстреляли радикалов, которые находятся в районе села Пищевик. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее в 13:00 (совпадает с мск).
В понедельник замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в подконтрольные Киеву города под Донецком прибыли бойцы "Правого сектора", "которые, в отличие многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса".
По словам Басурина, украинские власти направляют "в проблемные районы бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности".
За прошлые сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНр более 200 мин и снарядов. В результате обстрелов повреждены семь домов на севере Донецка. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122-мм, а также 105 мин калибром 120-мм и 42 мины калибром 82-мм», - рассказал он.
По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ подверглись район аэропорта, Петровский район города Донецка и Ясиноватский район.
«В результате обстрелов со стороны ВСУ поселка Октябрьский Куйбышевского района Донецка повреждения получили семь домов по улицам Энгельса, Вахрушева и Тимура», - поведал представитель командования ДНР.
Разведка ЛНР продолжает фиксировать преступления со стороны украинских оккупантов в зоне так называемой «АТО». Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«22 июля в районе населённого пункта Опытное рядовой ВСУ Пономаренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля марки ЗИЛ, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП, гражданин Коваль скончался на месте», - рассказал он.
«Спустя 30 минут Пономаренко допустил наезд на автомобиль марки Рено, в этот раз обошлось без жертв. Ввиду отсутствия обращений родственников погибшего, командованием принято решение о скрытии данного факта от вышестоящего руководства», - добавил представитель оборонного ведомства.
Отметим, что сообщения о преступлениях украинских «освободителей» поступают регулярно. Так, в июле, полиция задержала в оккупированной Станице Луганской украинского военного, который в состоянии алкогольного опьянения напал на молодую женщину и отобрал у нее цепочку.В июне военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии наркотического опьянения, расстрелял своих сослуживцев.
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