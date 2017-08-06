Новости Новороссии сегодня, 6 августа 2017: сводки ополчения, обстановка в Донбассе сейчас, новости ЛНР и ДНР на сегодня, 06.08.2017





Актуальная информация из Донбасса, приходящая в большом количестве в эти дни, свидетельствует о продолжающемся нагнетании обстановки в регионе. Украинская армия вновь и вновь получает преступные приказы из Киева, а затем наносит удары по мирным кварталам Донбасса. Ополченцы Новороссии до последнего стараются не отвечать на киевские провокации.Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские волонтеры вывозят оружие из Донбасса с целью последующей перепродажи на Украине.Украинские волонтеры прикрываются участием в гуманитарных миссиях, а на деле «поставили на поток вывоз оружия и боеприпасов» из Донбасса, чтобы затем обменять их на продукты и обмундирование.По его словам, подобная сделка была осуществлена волонтерами с солдатами 53 механизированной бригады в Артемовске. Тогда украинские добровольцы вывезли гранаты, стрелковое оружие и патроны. Басурин добавил, что волонтеры из «Армии SOS» ведут переговоры с военными 28 отдельной механизированной бригады о передаче новой партии оружия.Жители подконтрольного киевским властям населенного пункта Золотое за прошедшие семь дней написали более 20 заявлений о мародерстве, разбоях и грабежах, в которых подозревают солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.По его словам, прибывшие украинские военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются грабежами, а также нелегально занимают помещения мирных граждан в районе населенного пункта Золотое Луганской области.Марочко также отметил, что число заявлений, в которых жители поселка обвиняют солдат ВСУ в мародерстве и грабежах, выросло до 20.Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики 37 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Славяносербск, Молодежное, Желобок, Логвиново и Калиново. Всего по территории Республики было выпущено 37 мин", - заявил он."При обстрелах ВСУ применяли 120 и 82 мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие", - уточнил подполковник.Всего за минувшие сутки киевские силовики семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.Украинские силовики открыли огонь из систем залпового огня "Град" по позициям подразделения "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) на мариупольском направлении, заявили в оперативном командовании ДНР.Как отметил представитель командования, военные обстреляли радикалов, которые находятся в районе села Пищевик. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее в 13:00 (совпадает с мск).В понедельник замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в подконтрольные Киеву города под Донецком прибыли бойцы "Правого сектора", "которые, в отличие многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса".По словам Басурина, украинские власти направляют "в проблемные районы бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности".За прошлые сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНр более 200 мин и снарядов. В результате обстрелов повреждены семь домов на севере Донецка. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«На Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, а также минометы и стрелковое оружие. По 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 122-мм, а также 105 мин калибром 120-мм и 42 мины калибром 82-мм», - рассказал он.По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ подверглись район аэропорта, Петровский район города Донецка и Ясиноватский район.«В результате обстрелов со стороны ВСУ поселка Октябрьский Куйбышевского района Донецка повреждения получили семь домов по улицам Энгельса, Вахрушева и Тимура», - поведал представитель командования ДНР.Разведка ЛНР продолжает фиксировать преступления со стороны украинских оккупантов в зоне так называемой «АТО». Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.«22 июля в районе населённого пункта Опытное рядовой ВСУ Пономаренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля марки ЗИЛ, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП, гражданин Коваль скончался на месте», - рассказал он.«Спустя 30 минут Пономаренко допустил наезд на автомобиль марки Рено, в этот раз обошлось без жертв. Ввиду отсутствия обращений родственников погибшего, командованием принято решение о скрытии данного факта от вышестоящего руководства», - добавил представитель оборонного ведомства.Отметим, что сообщения о преступлениях украинских «освободителей» поступают регулярно. Так, в июле, полиция задержала в оккупированной Станице Луганской украинского военного, который в состоянии алкогольного опьянения напал на молодую женщину и отобрал у нее цепочку.В июне военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии наркотического опьянения, расстрелял своих сослуживцев.

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