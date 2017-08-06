Краснодар - Урал сегодня, 6 августа: смотреть онлайн по какому каналу, прогноз





Сегодняшний большой футбольный вечер, связанный с проведением нескольких матчей премьер-лиги России, порадует болельщиков команд "Краснодар" и "Урал". Дело в том, что этим клубам предстоит вечером сразиться в очном поединке, который пройдет в Краснодаре."Краснодар" в новом сезоне в первых двух турах добыл две уверенные победы. Сначала "зелено-черные" обыграли на выезде казанский "Рубин" 2:1, после чего дома на классе одолели дебютантов РФПЛ - "Тосно" со счетом 2:0. В третьем туре "быки" на выезде потерпели поражение от московского "Спартака" 0:2, уступив сопернику по всем параметрам.В матче против "Урала" "Краснодар" выступает явным фаворитом, однако "быки" в этот мид-уик сыграли ответный матч квалификации Лиги Европы на выезде против "Люнгбю" (подопечные Игоря Шалимова одержали викторию 3:1). После трех туров "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.Отметим, что многие люди, интересующиеся ставками на матчи, спрашивают, каков прогноз на матч «Краснодар» - «Урал». Букмекеры верят в победу южан. Коэффициент на победу «быков» равен 1,45, на победу екатеринбуржцев - 8,00, на ничью - 4,40.В заключении лишь уточним, что «Краснодар» - «Урал» 6 августа покажет телеканал «Наш Футбол». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

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