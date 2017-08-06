Авторизация
 
  • 18:48 – Рецепт малосольных огурцов: как сделать вкусные огурчики 
  • 18:48 – Сирия последние новости сегодня, 06.08.2017: обзор карты боевых действий на сегодня, 6 августа, в Сирии 
  • 18:48 – Новости Новороссии сегодня, 6 августа 2017: сводки ополчения, обстановка в Донбассе сейчас, новости ЛНР и ДНР на сегодня, 06.08.2017 
  • 18:48 – Краснодар - Урал сегодня, 6 августа: смотреть онлайн по какому каналу, прогноз 


Краснодар - Урал сегодня, 6 августа: смотреть онлайн по какому каналу, прогноз


Краснодар - Урал сегодня, 6 августа: смотреть онлайн по какому каналу, прогноз
Сегодняшний большой футбольный вечер, связанный с проведением нескольких матчей премьер-лиги России, порадует болельщиков команд "Краснодар" и "Урал". Дело в том, что этим клубам предстоит вечером сразиться в очном поединке, который пройдет в Краснодаре.

"Краснодар" в новом сезоне в первых двух турах добыл две уверенные победы. Сначала "зелено-черные" обыграли на выезде казанский "Рубин" 2:1, после чего дома на классе одолели дебютантов РФПЛ - "Тосно" со счетом 2:0. В третьем туре "быки" на выезде потерпели поражение от московского "Спартака" 0:2, уступив сопернику по всем параметрам.

В матче против "Урала" "Краснодар" выступает явным фаворитом, однако "быки" в этот мид-уик сыграли ответный матч квалификации Лиги Европы на выезде против "Люнгбю" (подопечные Игоря Шалимова одержали викторию 3:1). После трех туров "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Отметим, что многие люди, интересующиеся ставками на матчи, спрашивают, каков прогноз на матч «Краснодар» - «Урал». Букмекеры верят в победу южан. Коэффициент на победу «быков» равен 1,45, на победу екатеринбуржцев - 8,00, на ничью - 4,40.

В заключении лишь уточним, что «Краснодар» - «Урал» 6 августа покажет телеканал «Наш Футбол». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263405-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%